El Museu Darder estrena l'exposició d'Ernest Costa

La vida d'Ernest Costa i Savoia (Bescanó, 1940) ha estat sempre envoltada pel paisatge, que l'ha resseguit durant tota la vida cercant les particularitats dels diversos entorns naturals dels Països Catalans i també l'interès per la gent que l'habita. El Museu Darder de Banyoles ha inaugurat l'exposició Ernest Costa. El Notari del Territori, una retrospectiva sobre la vida i obra d'aquest incansable i singular observador que amb el seu treball ens dona a conèixer les virtuts i particularitats del medi natural.

La mostra, que ens presenta la figura d'un autor tenaç, inquiet i rigorós, està dividida en diferents eixos temàtics que defineixen la manera de fer d'Ernest Costa: Territori, Sensibilitat, Activitats, Patrimoni, Millor Moment, Radical, Contemplació i Preguntaire. A la mostra també s'hi pot veure un recull de fotografies que l'autor ha realitzat, en el millor moment del dia, en diferents indrets del país així com diferents objectes que ha anat acumulant en les seves expedicions com ara llibretes de camp amb els seus apunts, diferents publicacions, les botes de muntanya o algunes de les càmeres fotogràfiques amb les quals ha immortalitzat el territori.

La llengua catalana ha estat des de sempre un dels eixos en el seu treball de camp amb un interès constant pel català cercant sempre la paraula justa per descriure un indret o situació. Des de Salses a Guardamar i des de Fraga a Maó no hi ha cap racó on Ernest Costa no hi hagi estat per documentar-ne les particularitats lingüístiques de cada indret recollides meticulosament en les seves llibretes després de moltes converses amb la gent, de tota condició, que s'ha anat trobant pel camí fent d'una petita conversa de carrer una valuosa experiència sociocultural. Ernest Costa és bàsicament un observador de l'entorn i del paisatge, actua sense presses, practicant la contemplació per així determinar l'evolució natural de cada indret.

El seu arxiu compta amb més de 400.000 fotografies i en conjunt representa uns dels treballs més importants del paisatges dels Països Catalans. Aquesta exposició és una iniciativa del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i es podrà visitar al Museu Darder fins al 13 de desembre.