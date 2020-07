El músic Ferran Palau, cap de cartell de la propera edició dels Glopets de Caldes

El músic Ferran Palau és un dels noms destacats de la pròxima edició dels Glopets d'Estiu de Caldes de Malavella. El cicle, que combina música, cinema i teatre, s'adapta aquest any a la pandèmia traslladant algunes de les propostes al parc de la Sardana i limitant-ne l'aforament per seguir els protocols contra el coronavirus. Per això, tot i que les entrades són gratuïtes, cal reservar-les prèviament.

En l'apartat musical, hi ha programats els concerts de Ferran Palau, que presentarà els temes del seu darrer disc, Kevin, el 24 de juliol; el doble concert de Nina Moth i Anna Andreu (10 de juliol) o Música sota els pins, amb la soprano Indira Ferrer i el pianista Antoni Mas el 14 d'agost.

Per als més petits, hi ha previstes dues propostes de teatre familiar – Contes arrossegats amb Teatre Nu (16 de juliol) i Contes amagats amb Marcel Gros (23 de juliol)– i pels amants del cinema, les projeccions de films com la premiada 1917 o Frozen 2.

A més, entre el 21 i el 30 d'agost el Casino Municipal acollirà la mostra Tres artistes de Caldes, amb peces de la il·lustradora Cristina Picazo, el pintor Joan Tauleria i el fotògraf Jordi Massa.