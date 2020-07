Blaumut, Manu Guix, Cepeda i Sofia Ellar actuaran al mercat de La Santa

La Santa aposta enguany per la música i la seguretat. ?En una edició marcada per la necessitat de mantenir la distància social, el mercat estival de Santa Cristina d'Aro, a l'esquerra una imatge de l'any passat, estrena un cicle musical amb Manu Guix, Cepeda, Sofia Ellar o Blaumut, a la imatge de la dreta.

Si bé la pandèmia i les mesures de prevenció, amb la distància social, han obligat a cancel·lar molts dels esdeveniments que habitualment tenen lloc durant els mesos d'estiu a la Costa Brava, Santa Cristina d'Aro seguirà comptant un any més amb el seu mercat estival. És més, els responsables de La Santa, que enguany celebrarà la seva quarta edició, han apostat per fer créixer la cita tot introduint algunes novetats destacades.

La principal novetat d'aquest any és l'estrena d'un nou cicle musical que porta per nom Unpplugged Music Experience 2020 i en el qual els assistents podran veure desfilar artistes com Manu Guix (18 de juliol), Sofia Ellar (25 de juliol), Cepeda (15 d'agost) i Blaumut (22 d'agost). Les entrades per a aquest cicle es poden adquirir al web www.lasantamarket.com a partir de 25 euros.

Aquesta no serà l'única proposta d'aquest tipus, ja que des del 17 de juliol i fins al 30 d'agost també passaran per La Santa diversos músics locals. En total s'han programat un centenar d'espectacles gratuïts de diferents gèneres. El promotor de La Santa, Julio Rico, destaca que en aquest moment s'ha d'apostar pel «talent» de casa i restar units per fer front a un moment «complicat».

A més dels concerts a l'aire lliure, al mercat estival s'hi podrà troba com cada any diverses parades d'artesania, cercaviles, festes temàtiques, animació, ioga gratuït per a adults i famílies, màgia o monòlegs. «La Santa va néixer per mostrar al món el gran patrimoni cultural i gastronòmic de la zona i seguim fidels a aquesta màxima i amb la il·lusió intacta», recorda Rico. Pel que fa a la gastronomia, des de l'organització s'ha avançat que hi haurà una bona representació de cuines del món i de l'àmbit local de la mà de diferents restauradors, molts d'ells presents des de la primera edició.

Barbacoes, còctels, creps, gelats, cuina vegana, sucs saludables, arrossos, pizzes, sushi, cuina asiàtica, mexicana i un espai ambientat com una cala empordanesa on s'oferiran peixos i espetos acabats de fer, són algunes de les propostes gastronòmiques que es podran trobar en aquesta edició, segons explica l'organització.

A banda de les propostes culturals i gastronòmiques, el mercat també ha programat per aquesta quarta edició un total de cinc festes temàtiques: Coachella Fest (31 de juliol), Carnaval d'estiu (7 d'agost), Fira d'Abril (14 d'agost), Festa EGB- 80's (21 d'agost) i Festa infantil Holy Fest (30 d'agost). A més, diversos DJs de prestigi amenitzaran el mercat cada dia amb les seves eclèctiques sessions musicals.



Compromís amb la seguretat

El recinte del Santa Cristina Horse Club tornarà a ser l'escenari del mercat estival. No obstant això, i per adaptar-se a la situació i garantir la seguretat, enguany es comptarà amb 9.000 metres addicionals d'ampliació.