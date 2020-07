Clara Peya estrena un àlbum gestat durant el confinament

La pianista Clara Peya va estrenar aquest divendres el seu nou treball, Estat de Larva, composat i gravat durant el confinament per la pandèmia de coronavirus i que surt a la venda a la plataforma Bandcamp. El nom de l'àlbum té a veure amb aquesta etapa de recolliment dels últims mesos i amb la que després s'obre un cop superat un aïllament imposat, segons explica la mateixa cantautora. L'artista de Palafrugell convida a formar part d'aquest estat de reflexió que va viure durant l'estat d'alerta a través d'un disc amb preu obert, tot i que mai inferior a sis euros, fins que es cobreixin els costos de gravació, després del que estarà disponible gratuïtament a les diferents plataformes digitals de música.

Just abans de publicar aquest nou treball, Clara Peya va tancar la gira de presentació del disc Estómac el passat dijous a la nit en un concert que va tenir lloc al Castell de Montjuïc de Barcelona, i que va servir per inaugurar el cicle Sala BCN. Aquesta gira es va veure molt afectada per la pandèmia del coronavirus, atès que Peya tenia programats fins a cinc concerts entre els mesos de març i abril.