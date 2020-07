Els Museus d'Olot reobren portes amb entrada gratuïta

Després de 15 setmanes tancats al públic, els Museus d'Olot han reobert les seves portes. Des d'aquest mes ja es poden visitar les sales d'exposició permanent del Museu de la Garrotxa, el Museu dels Sants i el Museu dels Volcans. A més, per donar de nou la benvinguda als visitants, els museus tenen l'entrada gratuïta durant tot el juliol. L'obertura de les exposicions segueix en tot moment les mesures sanitàries per a la prevenció del contagi del coronavirus, tal com han informat des de l'Ajuntament d'Olot. Per aquest motiu, hi ha líquid desinfectant a disposició dels visitants i és obligatori posar-se la mascareta. A més, les taquilles del museu estan inhabilitades i tampoc es poden utilitzar els racons infantils ni les activitats «toca-toca».

L'obertura del Museu dels Sants, el Museu de la Garrotxa i el Museu dels Volcans se suma a la de Can Trincheria que es va produir la setmana passada i a la de la Sala Oberta i la Sala Oberta 2 que va tenir lloc a finals de maig.