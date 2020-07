Judit Neddermann, el Pot Petit i Ramon Mirabet, a la primera edició del festival SOM de Mar de Lloret

Judit Neddermann, el Pot Petit, ABBA the new experience, Fel Faixedas, Sofia Ellar, Ramon Mirabet i dos artistes encara incògnita formen el cartell de la primera edició del festival SOM de Mar que es farà del 23 al 30 d'agost a Lloret de Mar.

El festival neix amb l'objectiu de tenir continuïtat i en un moment marcat per la pandèmia de la covid-19 i la necessitat de mantenir mesures de seguretat. "Podem pensar que no és el moment idoni per posar en marxa un nou model de festival, però creiem que precisament és ara quan hem de mirar totes les possibilitat que tenim al nostre abans per no defallir i trobar solucions que siguin motor de noves oportunitats en l'àmbit social i cultural", subratllen.

SOM de mar neix de l'entesa entre l'Ajuntament de Lloret de Mar, la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la promotora U98 Music. La idea és plantar cara a les dificultats que ha imposat el coronavirus i convertir la crisi en oportunitats, sobretot per a un sector greument afectat per la pandèmia.

"Neix per convicció i per garantir la continuïtat en els propers anys d'aquest projecte creat amb dues premisses bàsiques: professionalitat i sentiment", subratll el director del festival, Carles Gilibets. Els espectacles es faran en un entorn privilegiat, els Jardins de Santa Clotilde. Des d'aquí, busquen posar en valor les platges de cales "de pel·lícula" que han convertit la població en un "referent mundial del turisme".

I tant de pel·lícula que els organitzadors exposen que "pocs saben" que la platja "paradisíaca" de la pel·lícula Sahara protagonitzada per Matthew Mcconaughey i Penélope Cruz és justament Sa Boadella, la cala que s'observa des del mirador dels Jardins de Santa Clotilde.

Un espai que el públic podrà gaudir des de les vuit del vespre i fins a la una de la matinada per veure actuacions de grups locals i fer un tast de la gastronomia mediterrània de la mà del Gremi de bar, restaurants i cafeteries de Lloret de Mar. També hi haurà desfilades de moda i accions conjuntes l'Associació de Comerciants. A partir de les deu començaran les nits de música per a tothom, amb diferents estils i propostes envoltades de les mesures de seguretat i distanciament social necessàries.