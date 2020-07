Mor el compositor Ennio Morricone als 91 anys

El compositor italià Ennio Morricone ha mort avui als 91 anys en una clínica de Roma per les complicacions d'una caiguda patida en els últims dies, segons avancen els mitjans locals.

Morricone (Roma, 1928) va morir durant la nit a la clínica Campuos Biomedico, de la capital on es trobava després que fa uns dies patis una fractura de fèmur per una caiguda.

El músic, cèlebre per les seves composicions per a pel·lícules com la "Trilogía del Dólar" de Sergio Leone, havia estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2020 al costat d'un altre dels grans compositors, l'estatunidenc John Williams.

Un dels seus quatre fills, Marco Morricone, ha explicat que el funeral serà "estrictament privat".

En un comunicat difós als mitjans la família assegura que es pretén respectar "el sentiment d'humilitat que sempre ha inspirat els actes de la seva existència".

El músic "ha conservat fins a l'últim moment una plena lucidesa i gran dignitat" i s'ha pogut acomiadar de la seva esposa, Maria, que l'ha acompanyat en tot moment.

Morricone ha signat algunes de les bandes sonores més memorables de la història del cinema.

Inoblidables són els seus temes per al pare del 'Spaghetti western', Sergio Leone, en aquella 'Trilogía del Dólar' protagonitzada per Clint Eastwood: 'Per un pugno di dollari' (1964), 'Per qualche dollaro in più' (1965) i 'Il buono, il brutto, il cattivo' -'El bueno, el feo y el malo'- (1966).

Entre els seus centenars de creacions destaquen la que va fer per a 'Nuovo Cinema Paradiso' (1988) del seu amic Giuseppe Tornatore, 'The mission' (1986) o 'Novecento' (1976), de Bernardo Bertolucci.

En 2006 Morricone va coronar la seva portentosa carrera amb l'Óscar honorífic.

I una dècada després, el 2016, el va guanyar per la banda sonora que va crear per al western 'The Hateful Eight' (2015) de Quentin Tarantino, una composició que li valdria altres reconeixements com un Globus d'Or o el Bafta de l'Acadèmia Britànica.