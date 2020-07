L'obertura del Fitag, a les escales de la catedral

La pròxima edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el Fitag, arrencarà amb un espectacle a l'aire lliure, a les escales de la catedral, en lloc de la tradicional inauguració al Teatre Municipal de Girona. Serà el 25 d'agost i hi participaran una desena de companyies gironines, liderades per Cràdula Teatre i Cor Preludi, que ja estan treballant en Theresienstadt, un muntatge musical «popular i molt compartit» amb què el certamen vol retre homenatge al 75è aniversari de l'alliberament d'Auschwitz i, alhora, celebrar que l'edició d'enguany s'hagi pogut tirar endavant tot i el coronavirus.

«El més senzill hauria sigut suspendre, però vam tenir clar que hi havíem de ser, per respecte al públic i a les companyies de teatre amateur de les comarques gironines», ha explicat aquest dimarts el director del festival, Martí Peraferrer, sobre el certamen, que se celebrarà fins al 29 d'agost a Girona i sis municipis més (Lloret, Llançà, Maçanet de la Selva, Sant Gregori, Vidreres i Sant Pere Pescador).

«Havíem plantejat un festival de celebració, perquè fem vint anys, i el que celebrarem és que podem celebrar el Fitag», ha assegurat, assenyalant que són conscients que «hi haurà un desgast que s'haurà d'assumir» en termes d'organització i d'adaptació a les mesures sanitàries, com la limitació de l'aforament, l'adaptació dels horaris o la desinfecció dels espais perquè s'hi faci més d'una representació en una mateixa jornada.

En aquesta edició reduïda i de proximitat a causa de la pandèmia, centrada sobretot en les companyies locals, hi participaran 27 grups teatrals, una desena menys del que és habitual. A més de les companyies gironines, n'hi haurà d'altres punts de Catalunya, com Altafulla i Gavà, i de l'Estat, com Madrid, País Basc, les illes, o Extremadura, per exemple.

L'habitual presència internacional al festival quedarà limitada a la participació de companyies d'Andorra, França, Argentina i Suïssa, i l'organització està pendent de l'obertura de fronteres per saber si podrà tirar endavant la coproducció catalano-israeliana que es va ajornar l'any passat i que ha recuperat per enguany.

Durant la presentació del festival, el vicepresident segon de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, ha fet una crida a «mirar en positiu» la reinvenció del festival i la directora territorial del Departament de Cultura, Carme Renedo, ha aprofitat per oferir el jaciment d'Empúries com a nou espai de cara a l'any vinent.