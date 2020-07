Mor el compositor italià Ennio Morricone als 91 anys

Ennio Morricone, autor de les bandes sonores de films com El bo, el lleig i el dolent, Cinema Paradiso o Hi havia una vegada a Amèrica, va morir ahir als 91 anys. Morricone va rebre l'Oscar honorífic el 2007 en reconeixement a tota la seva carrera i el 2016 va guanyar l'estatueta per la banda sonora de Los odiosos ocho, cinta de Quentin Tarantino. El passat 5 de juny va ser guardonat, juntament amb el també compositor John Williams, amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2020.

El compositor va morir en una clínica de Roma després d'haver-hi ingressat a causa d'una caiguda. El funeral d'Ennio Morricone serà privat, com «el sentiment d'humilitat que sempre va inspirar en tots els actes de la seva vida», va anunciar la família a través del seu amic i advocat Giorgio Assumma en un comunicat al diari La Repubblica.

Ennio Morricone (Roma, 10 de novembre del 1928) es va formar en totes les especialitats de la composició musical i el 1961 va debutar en el cinema amb la banda sonora de la pel·lícula El federal, de Luciano Salce. Posteriorment, va guanyar fama internacional amb la música de pel·lícules del gènere western de Sergio Leone, com Per un grapat de dòlars i El bo, el lleig i el dolent, entre d'altres.

És un dels compositors cinematogràfics més prolífics del món, amb més de 400 bandes sonores per a cinema i televisió, entre les quals destaquen les de pel·lícules com La missió (1986), Frenètic (1988), Cinema Paradiso (1989) i L'home de les estrelles (1995), entre d'altres.

Ha compost música de cambra, peces simfòniques, òperes i centenars de cançons per a artistes de música lleugera i pop. L'any 2018, amb motiu del seu 90è aniversari, Morricone va encetar la gira The Final Concerts World Tour per acomiadar-se definitivament dels escenaris. Va recórrer més de 35 ciutats europees en més de cinquanta concerts.

Morricone ha rebut 27 Discos d'Or i 7 de Platí i nombrosos guardons: diversos BAFTA, Globus d'Or, Grammy, David de Donatello, el Lleó d'Or a tota una carrera a Venècia (1995) i el Polar de la Música (Suècia, 2010).

El 2007 li van concedir l'Oscar honorífic a tota la seva carrera i el 2016 va guanyar l'Oscar i el seu tercer Globus d'Or per la banda sonora d' Els odiosos vuit de Tarantino i va estrenar la seva estrella al passeig de la Fama de Hollywood. El 2019 el papa Francesc li va entregar la Medalla d'Or Pontifícia i el 2020 va rebre el Premi Camille de l'Aliança Europea d'Autors i Compositors als assoliments d'una vida.

Les xarxes socials es van omplir de missatges de comiat per al compositor. El primer ministre italià Giuseppe Conte va expressar a Facebook que Morricone «feia somiar, sentir i pensar, escrivint notes musicals memorables, que romandran sempre a la història de la música i del cinema».