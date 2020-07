Els Blaumut «es despullen» amb dues nits acústiques a l'Strenes

Els Blaumut van publicar 0001 el mes de febrer i, com tants altres artistes, van veure com els seus plans de gira se n'anaven en orris quan el mes de març va decretar-se l'estat d'alarma. La música, però, sembla que reviu i, des de fa setmanes, els concerts han tornat al ritme de la «nova normalitat»: menys aforament, distància entre membres del públic i versions més pausades de les cançons. És el cas del festival Strenes de Girona, on Blaumut tindrà parada doble. Hi seran dissabte, amb totes les entrades exhaurides, però també el dijous 16. La seva gira continuarà trepitjant territori gironí el mes vinent, ja que també actuaran a La Santa Market, de Santa Cristina d'Aro, el 22 d'agost.

El cicle de concerts que la banda de folk català té preparada per aquest estiu incorporarà cançons dels àlbums anteriors, però en presentarà «alguna» de 0001. Xavi de la Iglesia, vocalista i compositor de Blaumut, explica a Diari de Girona que feia temps que el grup tenia ganes de fer concerts acústics, on poguessin interpretar els temes de tots els discos però «despullats, amb corda i quatre peces de bateria». El gruix de cançons del nou àlbum, però, se'l reserven per a la gira pròpiament de presentació, amb concerts més grans, tot i no tenir clar encara quan podrà ser. De moment, totes les dates que el grup tenia programades per al març d'aquest any, amb més d'un sold out, s'han traslladat al març de l'any que ve. «Volem assegurar-nos de poder començar en condicions. Ara ens surt ser prudents i esperar», afirma el cantant, que descarta començar la gira aquesta mateixa tardor.

0001 és el quart àlbum d'estudi de Blaumut. Després d'enllaçar tres discos amb tres gires sense parar, el grup va decidir aturar-se, viatjar, i agafar noves idees per al nou projecte. El formen 14 cançons, cadascuna acompanyada d'una il·lustració feta pel mateix de la Iglesia. Segons explica el vocalista i autor, es tracta d'un disc que «parla molt de les persones i del que tenim a dins, tant la part emocional, com la física i la imaginativa. D'allò que ens fa volar». Quant a la sonoritat del disc, Blaumut torna al folk dels seus orígens, amb més sobrietat a la producció i prescindint dels matisos electrònics que, tot i encara ser presents, tenen menys presència que a Equilibri, el penúltim disc del grup, publicat el 2017. Aquest retorn, explica el cantant, no és premeditat ni buscat, sinó que neix «de fer el que ens ve gust, allò que puguem defensar amb ganes i entusiasme». Per escriure les lletres de 0001, que són més «conceptuals» que «descriptives», de la Iglesia explica que, a banda de llegir, s'inspira en tot el que és visual. «Visitar museus, veure la feina d'il·lustradors, i treballar també en aquest camp, acompanya molt la part literària dels temes i fa que l'imaginari creixi».

El fet de fer un any i mig que estan parats va fer que l'esclat de la pandèmia fos encara més dur per a Blaumut. Però la incertesa, com explica el vocalista del grup, és una condició sine qua non de la tasca de l'artista, que un dia pot tenir feina i, el dia següent, quedar-se'n sense. Encara que tothom consumeixi cultura, de la Iglesia lamenta que l'art no es valori prou des de les institucions i que hi hagi el pensament que «com que ens ho passem bé fent-ho, hem de cobrar menys o que cal reduir les despeses en cultura». Malgrat això, el grup confia en el moviment de «la pròpia gent» que, després d'estar tancada, «compra entrades i vol venir a veure el que fem».