Trobats una pala de fusta i una sabata sencera d'una vil·la romana a Camós

La campanya d'excavacions d'enguany al jaciment de Vilauba, a Camós (Pla de l'Estany), ha finalitzat amb la troballa d'una pala de fusta, una sabata sencera i altres estris orgànics quotidians que podrien datar de finals del segle VI dC o principis del segle VII. Es tracta d'un descobriment únic a Catalunya, ja que habitualment els elements de fusta acaben desapareixent pel pas dels anys. Tot i així, com que les restes s'han trobat a l'interior d'un pou, ha permès mantenir l'estat en millors condicions. Per altra banda, els arqueòlegs també han trobat en un altre apartat del jaciment restes òssies que podrien pertànyer a bous d'entre 4 i 5 anys d'edat que van ser sacrificats a finals del segle I dc.

Es tracta d'informació especialment important, ja que podria donar una informació més acurada del consum de carn que es feia en aquesta època. Entre d'altres coses, les restes òssies han permès saber que es venien les parts de l'animal amb més quantitat de carn als mercats propers i la resta s'aprofitava pel consum dels habitants de la vil·la romana. De fet, es calcula que hi podrien haver viscut unes 25 persones comptant el servei i tots els treballadors que tenien els propietaris.

També es podrà estudiar com es feien els sacrificis durant l'època i la morfologia que tenien els bovins. Però la troballa també ha estat clau per determinar el pes que tenia la ramaderia a Vilauba dins de l'economia de la vil·la.

Aquests ossos s'han trobat en un pou d'uns 20 metres de diàmetre després que es detectés una anomalia durant una prospecció geofísica. En aquest punt, els habitants haurien excavat un pou per treure'n argila i poder reforma la vil·la romana. Una vegada el forat va ser fet, hi haurien abocat les restes dels bous sacrificats.

A banda d'aquest dipòsit de bous, les excavacions també s'han fet en un segon sector. En ell hi havia un pou de poc més d'un metre de diàmetre però amb una profunditat de 6,60 metres. La seva construcció es calcula que va ser entre el segle IV i V i es va deixar de fer servir a finals del segle VI o principis del VII.

És en aquest segon sector on s'han trobat les troballes més importants com ara la pala de fusta. També hi havia un fragment de roda de carro o una pinta de boix. A més s'han trobat estris fabricats amb cuir, com ara una sabata sencera que encara conserva els cordons i les corretges per fixar-la als turmells.

A més, s'han trobat evidències que permeten saber el tipus de vegetació que hi havia en aquesta època, una mica diferent a l'actual. Segons els arqueòlegs el clima no era tan sec i per això hi havia altres plantes i arbres.

Els treballs arqueològics a Vilauba s'han portat a terme durant els mesos de març i juliol d'aquest any i formen part de les actuacions programades en l'actual Projecte Quadriennal de Recerca Arqueològica aprovat per la Generalitat de Catalunya. El projecte porta per títol 'Dinàmica del poblament rural, arquitectura, economia i paisatge de les villae a l'àrea del Pla de l'EstanyGarrotxa entre els segles II-I aC i els segles VII-VIII dc (2018-2021)' i que està avalat pel Museu Arqueològic de Banyoles.

Els treballs compten també amb el suport de les institucions copropietàries del jaciment (els ajuntaments de Banyoles, Camós i Porqueres i el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles), així com també de la Diputació de Girona. Algunes de les recerques més especialitzades s'han pogut finançar per les aportacions obtingudes a través del projecte 'Ager mutabilis', impulsat per la Universitat de Girona i aprovat pel Ministerio de Innovación y Ciencia.