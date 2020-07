L'autobiografia de Woody Allen en català arriba a les llibreries

A propòsit de no res, la traducció al català de l'autobiografia de Woody Allen, és a les llibreries a partir d'avui. En el llibre, editat (com en castellà) per Alianza Editorial, el director i escriptor de pel·lícules com Annie Hall, Manhattan, Match Point o Midnight in Paris relata els seus primers matrimonis. També hi parla sobre el seu idil·li amb Diane Keaton i explica la seva polèmica relació amb Mia Farrow. Allen ha estat guardonat amb quatre premis Oscar, dos Globus d'Or i deu BAFTAs.