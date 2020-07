Manel i Pastora Soler s'incorporen al cartell del Girona Music Festival i el concert d'Hombres G es cancel·la

Manel i Pastora Soler són les dues noves incorporacions que complementaran el cartell del Girona Music Festival, el qual ja compta amb noms com David Bisbal, Miki Núñez, els humoristes Carlos Latre i Toni Moog, el Mag Lari o la banda de cançons infantils El Pot Petit. Per contra, el certamen s'ha vist obligat a cancel·lar el concert d'Hombres G - programat pel 21 d'agost – ja que el grup ha suspès la seva gira d'estiu. El Girona Music Festival celebrarà la seva primera edició del 19 al 30 d'agost al parc de les ribes del Ter. Allà oferirà música i espectacles amb un aforament màxim d'unes 800 persones. Algunes de les jornades comptaran amb dos passis diaris.

A unes setmanes de la seva estrena, el certamen Girona Music Festival ha decidit complementar el seu cartell amb dos artistes nous. Per un costat s'incorpora Manel, que acaba de reprendre les seves actuacions després de mesos de confinament. Presentaran, doncs, la seva gira 'Per la Bona Gent' que porta el mateix títol que el seu cinquè treball. Per altre costat el festival comptarà amb el concert de Pastora Soler dins de la seva gira 'Sentir'. Una proposta que combina els seus èxits més coneguts amb les cançons del seu dotzè i més recent àlbum.

Dos noms que se sumen als ja anunciats, mentre que d'altres s'eliminen com és el cas d'Hombres G. El grup que anunciat que anul·la la seva gira d'estiu, i per tant tampoc faran la parada gironina que tenien prevista pel 21 d'agost. Des de l'organització del festival ja s'ha anunciat que l'import de les entrades que s'havien adquirit es retornarà automàticament.

Les entrades dels nous concerts es posaran a la venta aquest divendres 10 de juliol a les 12 del migdia. Els preus oscil·laran entre els 10 i els 90 euros.