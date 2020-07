Festucs remou consciències a la xarxa amb el videoclip Keep Fighting

La mort de George Floyd durant un arrest produït per part de la policia de Minneapolis, als Estats Units, va provocar commoció a escala mundial. Milers de persones varen expressar la seva ràbia a les xarxes socials i es varen manifestar arreu del món, com va passar a Salt i a Girona, en contra de la brutalitat policial i la injustícia racial. En aquest context, la banda del Baix Empordà Festucs, va decidir crear la cançó Keep Fighting com a forma per poder expressar la seva ira i conscienciar a la ciutadania sobre les injustícies, les desgràcies i les misèries que succeeixen arreu. Finalment, amb la desescalada, quan el grup format actualment per sis amics es va poder retrobar, varen gravar la peça i difondre-la a les xarxes socials amb un videoclip que conté imatges molt sensibles.





La rebuda del vídeo i del tema ha estat tot un èxit, havent-los difós cantautors coneguts de l'àmbit musical català com Cesk Freixas o grups com Strombers.Segons comenten diversos membres del grup Festucs,no obstant això, varen decidir publicar-lo perquè consideren que era apropiat utilitzar aquestes imatges, ja que "la realitat no ha de tenir cap forma de censura". També, perquè "a vegades és necessari crear i distribuir peces visualment impactants, que puguin quedar fàcilment en el record, per remoure les consciències dels joves del primer món i augmentar-los la responsabilitat i la preocupació pel llegat que deixaran a les pròximes generacions".Keep Fighting ha suposat un gir de 360 graus en la temàtica de les cançons de la banda de Palafrugell , ja que per primera vegada han explorat successos que passen més enllà de la vida i la ment dels sis components del grup, essentFestucs es caracteritza pel mestissatge de reggae, ska, rumba i rock. Des de l'any de la seva creació, el 2014, ha guanyat premis com el Destaca't Comarques Gironines, el Viladamat Desafina i el D'Notat de l'Escala i han tocat en escenaris com a la plaça de Montblanc en el període de l'Acampada Jove i en el Festival Strenes , l'any 2018, en el marc del Concurs de Música Emergent de Girona Intro. Al llarg dels darrers set anys han publicat diferents cançons i han publicat un disc anomenat Nit al Paradís on es recullen les inquietuds de cadascun dels membres de la banda.Actualment, la gira programada, que comptava amb diverses actuacions a França, ha estat suspesa a conseqüència de l'emergència sanitària de la Covid-19