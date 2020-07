El protocol de seguretat no descarta que el Dia del Llibre del 23 de juliol s'hagi de suspendre

El Pla estratègic aprovat pel Procicat referent al Dia del Llibre i de la Rosa, previst per al 23 de juliol, contempla la possibilitat de suspensió parcial o total de la celebració «en el supòsit de rebrot de la covid i màxima restricció de la mobilitat per part de les autoritats sanitàries i de protecció civil». Així pot llegir-se en la pàgina 7 de les 31 que té el document, aprovat dimecres, un pla general amb les garanties sanitàries necessàries per a professionals i ciutadans.

El document indica que Catalunya es troba en fase de «represa» de la normalitat, però «aquest Pla estratègic preveu, no només el canvi d'escenari segons l'evolució epidemiològica, sinó també la possibilitat de suspensió parcial (en zones perimetrals de confinament sanitari) o total de la celebració del Dia del Llibre i la Rosa».

D'altra banda, el pla remarca que, tot i que aquest any la jornada serà «estrictament professional, cosa que redueix dràsticament l'oferta de parades i activitats, manté un potencial alt de risc de contagi, en ser una festa amb una elevada afluència de públic». Aquest risc d'exposició «s'incrementa en espais tancats (les llibreries hauran de seguir els protocols establerts a la Guia de llibreries i les floristeries els protocols sobre l'activitat en el comerç), i, conseqüentment, es recomanarà l'opció de parada en espais oberts». Per tot això, «s'hauran d'extremar les mesures de seguretat i higiene per part dels organitzadors, així com la vigilància i control per part de les administracions locals».

Correspon als ajuntaments «la selecció d'ubicacions òptimes a la via/espais públics i el control per evitar aglomeracions i respectar aforaments», i es recomana «grans espais oberts», «espais sectoritzats, fluxos d'accés i sortida independents, no permeables entre si».

Els alcaldes, es precisa en el text, són l'«autoritat sanitària i de protecció civil» del seu municipi, per la qual cosa és aquest mandatari qui «està habilitat per autoritzar o no les parades de venda de llibres i flors o les parades de signatura d'autors si no pot garantir el compliment de les mesures sanitàries i de seguretat». Alhora, «també pot suspendre la celebració de la diada si la situació epidemiològica així ho aconsella».

La Generalitat insta la ciutadania a «participar d'una festa de proximitat en el propi municipi o barri i evitar desplaçaments», i informa que «tant en els espais tancats com a l'aire lliure cal garantir la distància física interpersonal i serà obligatori l'ús de mascareta».

Les llibreries seguiran els protocols de la Guia per a llibreries aprovada pel Procicat i, per fer front a la calor, s'ha previst que es puguin allargar les parades «fins a l'horari nocturn». Durant la setmana s'informarà de les signatures de llibres, que hauran de ser «demanades prèviament per ser recollides en llibreries des del dilluns previ al 23 de juliol, o també en les parades amb cita prèvia». També s'anunciaran amb temps les signatures del mateix dia 23 per «evitar aglomeracions, amb cues que no poden ser de més de 30 persones per garantir la separació de seguretat».

El pla d'aquest nou Dia del Llibre, ajornat el 23 d'abril passat fins a aquesta data per la pandèmia coronavirus, l'han elaborat el Departament de Cultura, la Cambra del Llibre de Catalunya (que reuneix llibreters i editors) i el Gremi de Floristes de Catalunya.