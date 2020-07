La Simfònica de Cobla i Corda dedica el nou disc als 25 anys de Música Global

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), el projecte musical que impulsa la Fundació Metalquimia, ha iniciat aquesta setmana l'enregistrament del seu nou projecte, 25 anys de cançons.

D'aquesta manera, la SCCC i Música Global Discogràfica celebren el 25è aniversari de la discogràficacatalana, fundada a Girona el 1995 per Salvi Cufí. El nou projecte de la SCCC comptarà amb la participació dels cantants Manu Guix, Elena Gadel, Miki Núnez i Paula Giberga, a més de la Polifònica de Puig-reig, que interpretaran peces emblemàtiques que han marcat la trajectòria de la discogràfica i també de la música catalana recent, a base de reversionar cançons de Blaumut, Doctor Prats, Lax'n'Busto, Gossos, Sopa de Cabra o Els Amics de les Arts, entre d'altres.

Segons Josep Lagares, impulsor del projecte des de la Fundació Metalquimia, «no hi ha cap dubte que sense Música Global el panorama musical del nostre país no seria el mateix». En aquest sentit, i davant la situació actual, assegura que «vam tenir molt clares les nostres prioritats i responsabilitats i una d'elles ha estat continuar donant suport a tots aquells que més estan patint l'impacte d'aquesta pandèmia i, especialment, a la cultura i a la música, que són el reflex de l'ànima d'un país, i una societat sense ànima és com un vaixell sense rumb».

L'enregistrament del nou treball de la Simfònica de Cobla i Corda es farà durant aquesta setmana a l'Auditori de Girona i es completarà al setembre a l'estudi 44.1. La previsió és que el nou treball es pugui presentar al mateix Auditori de Girona de cares a finals d'aquest any amb la celebració de dos grans concerts commemoratius en directe.

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya és un projecte que combina l'experiència i el coneixement dels mestres de la cobla La Principal de la Bisbal (la dirigeix precisament Francesc Cassú), amb la il·lusió dels joves talents de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines.



Els orígens de la Simfònica

La formació va néixer l'any 2008 com a projecte musical amb l'objectiu de crear una orquestra simfònica catalana de gran format, que unís els instruments de corda i percussió d'una orquestra simfònica convencional i el so dels instruments de vent de la cobla.

Per altra banda, Música Global Discogràfica és una companyia independent líder a Catalunya i una de les més importants de l'Estat espanyol. Amb 25 anys d'experiència, més de 850 referències i 8.000 cançons, la discogràfica compta a dia d'avui amb un dels catàleg d'artistes més importants del panorama català.