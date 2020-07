El Teatre-Museu Dalí reobre les portes amb una exposició d'olis surrealistes dedicats al paisatge

El Teatre-Museu Dalí de Figueres reobre aquest dissabte les portes amb l'estrena d'una exposició temporal de dotze olis surrealistes dedicats al paisatge sota el nom 'El surrealisme soc jo'. La directora dels equipaments de Figueres, Púbol (Baix Empordà) i Portlligat (Alt Empordà), Montse Aguer, ha explicat que són obres que no s'havien exposat "mai" juntes i que permetran entendre com Salvador Dalí percebia l'entorn. Després d'estar pràcticament quatre mesos tancats al públic, Aguer ha assegurat que els tres equipaments ja tenen "reserves" i moltes d'elles són de turistes francesos. Els tres museus obriran, com a mínim, fins el 13 de setembre garantint totes les mesures de seguretat derivades de la panemia de la covid-19.