José Mercé i Mikel Erentxun, al Som de Mar de Lloret

El cantaor José Mercé i l'exlíder de Duncan Dhu Mikel Erentxun tancaran el nou festival Som de Mar, de Lloret de Mar, que se celebrarà a finals d'agost als jardins de Santa Clotilde.

Erentxun protagonitzarà la penúltima actuació del festival, prevista per al 29 d'agost, i Mercè serà l'endemà a l'escenari del jardí botànic per protagonitzar la clausura de la cita, que també va anunciar ahir la incorporació de Gemma Humet al cartell amb una actuació el 28 d'agost.

Com ja s'havia anunciat, Judit Neddermann s'encarregarà de la inauguració del festival lloretenc el 23 d'agost, mentre que la resta de noms del cartell l'integren la banda de tribut Abba The New Experience, Sofia Ellar, El Pot Petit i Ramon Mirabet.