Llibreries de Figueres rebutgen el Sant Jordi d'estiu perquè no és «ètic ni segur»

Les llibreries Auca, la Ploma i la Bookman han rebutjat la celebració del Sant Jordi d'estiu perquè entenen que no és «viable, ètic ni segur» una festa del llibre i la rosa com la que se celebra tradicionalment el 23 d'abril i que enguany no es va poder celebrar amb normalitat a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus.

Per això, en un comunicat conjunt, els responsables dels tres establiments descarten muntar les habituals parades per a la diada alternativa i adverteixen de les conseqüències «devastadores» que la pandèmia de la covid-19 ha tingut per tot el sector de la cultura.

Davant d'això, les tres llibreries de la capital alt-empordanesa entenen que no és «coherent» celebrar una diada de Sant Jordi però mantindran el descompte del Dia del Llibre d'un 10% per reivindicar el valor de la cadena, des dels autors, passant per les editorials, els distribuïdors de llibres i les llibreries.

Les tres llibreries que signen el comunicat, juntament amb les Edison i Abacus i les editorials de la ciutat, Brau i Cal·lígraf, es mostren satisfetes amb la «bona sintonia generada» i d'haver establert un «punt de trobada» que entenen que servirà per enfortir les «relacions professionals» i els permetrà potenciar el «valor afegit» del sector.