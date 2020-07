Di-versiones enceta la Festa Major de Calonge i presenta el «Diverllibre»

L'Orquestra Di-versiones va oficialitzar divendres a la nit la inauguració de la Festa Major d'Estiu de Calonge. El grup calongí va protagonitzar el pregó, que constava d'un vídeo on els membres de la banda repassaven els seus inicis i recordaven anècdotes viscudes a diferents punts històrics del municipi quan eren petits, en un to distès i divertit. Tot just aquest any l'Orquestra Di-versiones arriba als 15 anys des de la seva creació. Durant l'acte, celebrat als jardins del castell de Calonge amb un aforament limitat a 400 persones, també es va presentar el Diverllibre, escrit pel periodista de Diari de Girona, Jordi Roura, i que repassa el fenomen musical i social entorn del grup.

L'acte va acabar amb un petit concert dels Di-Versiones, amb música d'ambient i amb un Diverbingo.