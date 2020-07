El Museu Dalí supera el miler de visitants en el primer dia de reobertura

Després de quatre mesos de pausa forçada pel coronavirus, ahir al matí tornava la vida a la plaça Gala-Dalí de Figueres. Mitja hora abans de la reobertura del Teatre-Museu Dalí, desenes de persones ja s'esperaven per accedir al recinte, que va exhaurir el més d'un miler de places habilitades per al primer dia de la represa després del període més llarg que ha estat mai tancat.

Els darrers tiquets se'ls van endur els Slawomir, una parella polonesa que passa uns dies a Carcassona i havia baixat expressament a l'Empordà per conèixer el gran objecte surrealista.

Com ells, molts dels qui feien temps per passar els controls d'accés no sabien que estrenaven la «nova normalitat» per al Dalí, la casa de Portlligat i el castell de Púbol, però tenien ganes d'endinsar-se en l'obra de l'artista.

És el cas de l'Andrée, una holandesa que fa més de 25 anys va visitar Figueres i en guardava tan bon record ara hi ha dut una amiga, amb qui també ha estat al del Joguet. O de la família Dandrés, de la Bretanya, amb dos avis que fa anys hi havien portat els fills i ahir repetien amb els nets. En travessar la porta van ser els primers a rebre la benvinguda de la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, i el secretari general de la Fundació Gala-Dalí, Lluís Peñuelas.

També tornava, després de molts anys, Ramon, ara acompanyat de Sabina, Júlia, Eka i Aïda. Provinents de Vinaròs i Alcanar, s'havien documentat bé sobre el geni empordanès, per esprémer al màxim el seu retorn a un museu des de l'inici de la pandèmia. «Sabem que aquí trobarem les màximes mesures de seguretat», assenyalaven.

Els nous protocols, a més de potenciar la higiene i limitar la capacitat del museu a 1.170 persones per dia, també inclouen recorreguts marcats o la prohibició d'accedir a racons abans visitables, com les escales per veure amb perspectiva l'emblemàtic retrat de Mae West.

«Ens hem sentit segurs, no hi ha grans aglomeracions i tot es pot veure amb calma», deia en Jordi Adam, veí de Tortosa, que ha triat la Costa Brava per la seva primera sortida després del confinament.



Un tancament «flexible»

El Teatre-Museu ofereix una mostra temporal amb dotze olis surrealistes que no s'havien exposat mai junts, en principi fins al 13 de setembre, quan està previst que tanqui de nou les portes.

L'anunci de la clausura -fins ara obria tot l'any- ha generat malestar al territori, i l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va apuntar que continuen treballant per allargar la temporada d'una «icona única» de la ciutat i el país.

El president de la Fundació, Jordi Mercader, va reconèixer que la data de tancament és «flexible», segons l'evolució de la crisi sanitària i el ritme de reserves, que per aquests primers dies «són bones». Tot i això, va insistir que la institució manté «la voluntat de construir un futur diferent» que condiciona, en part, a la intervenció de les institucions implicades.

Encara en converses amb el Ministeri de Cultura i la Generalitat, la Fundació ja ha trobat el suport econòmic de la Diputació de Girona, que hi ha injectat uns 42.000 euros. Ho explicava el seu president, Miquel Noguer, recordant que «durant dècades no havia necessitat mai cap ajut», perquè sempre s'havia finançat amb fons propis, i que ara calia remar junts en un context en què els Museus Dalí preveuen pèrdues d'uns 4,5 milions d'euros.

«Obrir significa un esforç econòmic sense retorn però que calia fer», resumia Mercader, que va exposar que estan impulsant campanyes promocionals «agressives» i una política de preus més ajustada per buscar el públic de proximitat, que no és el més habitual al triangle dalinià.

Les d'ahir no eren les interminables cues de cada estiu davant del museu i tenien molt a veure, és clar, amb el control de temperatura i el rentat de mans obligatori de l'entrada, però l'entorn de l'antic teatre feia patxoca.

«Ja tocava una mica de rutina», bromejava un treballador del museu a un grup de visitants a la sortida.