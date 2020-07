Mor Núria Yglesias, la fundadora de la galeria d'art El Claustre de Girona

La fundadora de la galeria d'art El Claustre de Girona, Núria Yglesias, va morir ahir als 80 anys d'edat. Yglesias va ser l'any 1983 la impulsora, juntament amb el seu marit Miquel Mascort, de la creació d'una galeria d'art a Girona que s'acabaria convertint en un referent per a la vida cultural de la ciutat. Posteriorment, van obrir la segona galeria, a la Rambla de Figueres, que acaba de celebrar vint anys, i ara és la segona generació de la família Mascort qui lidera el grup El Claustre.

Abans d'obrir la galeria, tant ella com Mascort ja tenien afició per l'art i n'eren col·leccionistes. En aquella època Mascort era jutge i, tot i les seves reticències, va ser Núria Yglesias qui va insistir a reconvertir una botiga familiar –primer de màquines de cosir i posteriorment d'electrodomèstics– en un espai per a l'art aprofitant la descoberta de les restes arqueològiques del convent de sant Francesc al carrer Nou.

La cerimònia de comiat serà avui a les sis a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.