Una Fira del Circ al Carrer «de màxims» en temps de mínims

La Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà manté totes les companyies catalanes i de l'estat espanyol que s'havien contractat abans de la pandèmia de la covid-19. Després que la crisi sanitària obligués a canviar-ne les dates, la 25à edició es farà del 4 al 6 de setembre i inclourà 25 espectacles a càrrec d'una vintena de companyies, una de les quals internacional.

«Oferirem un festival de màxims amb els mínims recursos», pel que fa a l'aforament i el pressupost, assegurava ahir la portaveu del certamen, que destacava que, tot i que no és la fira que «haurien desitjat», és important mantenir l'activitat cultural.

Si bé la totalitat de les propostes artístiques que configuren la programació d'enguany ja havien estat seleccionades, no s'han pogut incloure totes les companyies desitjades.

De fet, només s'ha pogut portar una companyia internacional que serà l'encarregada d'inaugurar el festival. Es tracta de Cirque Entre Nous, un col·lectiu format per cinc artistes de nacionalitats diferents agrupats al voltant d'una tècnica en comú: el pal xinès. Altres artistes que també hi haurà presents seran Mortello & Manzani, Los Herreita, Mireia Miracle, Circ Vermut, Nueveuno, Xampatito o La Bleda, entre d'altres.

El risc de propagació de la covid-19 ha obligat els organitzadors a reformular el festival per tal de garantir la protecció del públic, els artistes i l'organització. Part dels espectacles es podran seguir en línia, perquè només un nombre reduït de públic hi podrà ser presencialment, seguint totes les mesures i protocols establerts en matèria de seguretat i higiene.

El espectadors que vulguin ser-hi presents hauran d'inscriure's prèviament i de manera gratuïta a través del web de la fira. Tot i l'opció d'assistir-hi gratuïtament, al moment de la reserva s'oferirà fer una donació voluntària suggerida o taquilla inversa.

La programació se centrarà entre sis i set escenaris, tots a l'aire lliure, amb facilitat per controlar-ne la capacitat i sense que siguin visibles des de l'exterior per evitar aglomeracions. En aquest sentit, mentre encara s'acaben de concretar algunes localitzacions, es faran en espais com la plaça del Castell, el Parc Infantil 8 de Març o el Terracotta Museu.

I és que entre els efectes colaterals d'aquesta edició hi ha la suspensió de l'Espai Off d'actuació d'artistes emergents, el Firabar o el mateix Espai Fira.

A la situació de crisi sanitària s'hi ha sumat una important revisió del pressupost inicial, concretament un 40% menys que l'any passat, quan se situava en 120.000 euros. El certamen ha disposat enguany de 72.000 euros, la meitat dels quals prové del consistori i la resta de l'aportació econòmica que han fet la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura.

Pel que fa als beneficis, la recaptació econòmica obtinguda a la taquilla inversa dels espectacles programats anirà destinada a la caixa de solidaritat de l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC), mentre que els guanys dels patrocinis s'enviaran al servei d'aliments Càritas de la Bisbal.



La primera residència de la fira

Tot i que l'estrena oficial serà al Fira Tàrrega 2020, la Bisbal acollirà la preestrena de Tour, el resultat de la primera residència de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal, de l'artista Carla Farreny. La proposta va dialogar una tècnica artesanal, la del torn d'un terrisser amb l'ofici de trapezista.