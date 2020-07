L'escriptor gironí Toni Sala guanya el 49è Premi Crexells per la seva novel·la "Persecució"

L'escriptor Toni Sala ha guanyat aquest dimecres la 49a edició del Premi Crexells, el degà dels guardons literaris catalans, que concedeix l'Ateneu Barcelonès, dotat amb 6.000 euros, per la seva novel·la "Persecució".

Toni Sala (Sant Feliu de Guíxols, 1969) ha explicat en una trobada amb la premsa que "aquesta novel·la parla sobre quina capacitat tenim de mirar el mal".

"Persecució" (L'Altra) és una obra que compta amb quatre veus, en primera persona, que s'inicia amb una confessió impactant: l'Elia comenta que sortia amb un home fins que li va explicar que havia assassinat la seva dona deu anys enrere i que havia passat per la presó.

L'assassí és un altre dels protagonistes, juntament amb un antic company de presó i una hostessa de vol reconvertida en treballadora d'un hotel de Riudellots.

En la narració, l'autor parla del mal, de la mort i no s'estalvia escenes molt cruels.

Sala ha informat que la seva novel·la anterior, "Els nois", es va acabar publicant a Califòrnia, i "l'editorial va pagar un avançament per la següent, que és 'Persecució', que ja ho he cobrat, però a última hora l'editor es va espantar i s'ha fet enrere davant l'onada de protestes antiracistes, perquè el protagonista a més de maltractador és racista".

"La literatura és un sistema de comunicació, però el 90% és subterrània, i el problema amb l'edició d'Estats Units s'hauria pogut arreglar amb una faixa a la portada que digués que era una denúncia del racisme", lamenta.

Per a l'autor, "Persecució" tracta sobre "la capacitat que tenim de mirar el mal" i afegeix: "no mirar el mal és l'últim pas de la hipocresia, perquè el pas següent és el cinisme".

En nom del jurat, Joan Santanach ha reconegut que és "una novel·la políticament incorrecta, perquè ens situa davant d'un maltractador, però no el jutja, i per això és una novel·la incòmoda, una novel·la que colpeja, però que tampoc adoctrina".

Per a la jurat Marina Porras, tot i que el Crexells és un premi a una novel·la publicada, "en aquest cas és també el reconeixement a una trajectòria, que inclou altres bons llibres".

A "Persecució", afegeix Porras, a més del tema del mal, subjauen altres temes com "la violència, la tensió entre sexe i coneixement, qüestions que Sala ja havia plantejat en novel·les anteriors".

Al respecte, l'escriptora i també jurat Ada Castells opina que "l'estil flueix, no pesa, i això només s'explica en el cas de Sala per una maduresa narrativa".

En aquesta trajectòria, Toni Sala compta amb altres premis com el Documenta pel seu primer llibre de contes, "Entomologia", el Sant Joan i el Nacional de Literatura per la novel·la "Rodalies", i ha conreat altres gèneres com els llibres de viatges " Quatre dies a l'Àfrica" i "Autoestop", l'assaig en "el cas Pujol", el perfil biogràfic a "Comelade, Casasses, Perejaume" o l'autobiografia a "Goril·la blanc".