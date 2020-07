Manu Guix: «Passar d'estar a la tele i al teatre a no tenir res em va costar de portar»

Manu Guix serà l'encarregat d'encetar el cicle de concerts de La Santa Market (Santa Cristina d'Aro) el pròxim dissabte. Malgrat les restriccions sanitàries que la pandèmia ha imposat al sector musical, el mercat d'estiu de Santa Cristina engega aquest any l'Unplugged Music Experience, un cicle de concerts acústics pel qual també passaran Sofia Ellar, Cepeda i Blaumut. És per això que Guix confessa «no tenir res preparat». El director de produccions musicals com ara La jaula de Las locas, El Petit Príncep o Operación Triunfo actuarà acompanyat tan sols pel seu famós piano. Interpretarà temes del seu últim disc, Després de tot (2017, Música Global), però explica a Diari de Girona que, aprofitant el format que seguirà en altres concerts d'aquest estiu, vol «que cadascun sigui diferent». «M'agrada molt que s'acabi convertint en una nit de peticions, on canto el que el públic em demana. És casi com passar la nit en un piano bar», avança Guix.

Lletres com les d' El got mig ple o Tic-Tac, que formen part del seu últim àlbum, traspuen un optimisme que el cantautor ha hagut de posar a prova durant el confinament. «Passar d'estar a la tele, al teatre, a de cop no tenir res, em va costar de portar», confessa Guix. L'esclat de la crisi sanitària va afectar de ple les produccions on treballava. La jaula de las ñocas encara hauria d'estar acabant temporada a Madrid i Operación Triunfo va haver de pausar-se durant dos mesos. Tot i això, el concurs musical va poder acabar-se, de forma més o menys normal, ara fa un mes. «Jo no ho veia gens clar», explica Guix, que atribueix el retorn del format a «l'optimisme absolutament inconscient» de Tinet Rubira, productor del programa. I pel que fa al musical que co-dirigeix amb Àngel Llàcer, la setmana passada va confirmar-se que tornaria a Barcelona el pròxim mes de novembre. «Tot dependrà del que passi, però La jaula torna i ho fa amb el cent per cent del públic. Produccions tan cares no es poden fer amb l'aforament reduït», explica el director musical, que també confia que per Nadal torni El Petit Príncep.

A banda dels musicals, Guix també està preparant els dos concerts que els concursants d' OT faran al Wizink Center de Madrid. L'èxit del programa, que ha permès que els joves tinguin concerts, no és sempre positiu i també afecta els professors, com ara Guix. L'edició d'enguany ha estat el format més comentat a Twitter, però els missatges que s'hi troben no sempre són agradables. «He hagut de fer un esforç perquè no m'afectin», diu el director musical d' OT, «si comences a llegir totes les coses que es diuen de tu, al final pares boig, però és molt difícil no fer-ho». Després de tres edicions condicionades pel factor Twitter, però, Guix confessa que ha après «a donar a les xarxes la importància que es mereixen, que és poquíssima. Per a mi Twitter és com una revista que fullejo al lavabo».