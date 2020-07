Nick Maylo, exconcursant d'OT 2020, triomfa amb un tema composat a la Selva

El cantant Nick Maylo, conegut després del seu pas pel programa Operación Triunfo 2020, ha estrenat a la xarxa la cançó Huracan, composada en un municipi de la comarca de la Selva on recentment s'ha mudat a viure, el què li ha permès fugir del "caos de les grans ciutats". El dia en què Huracan es va estrenar, va entrar de ple en el Top 10 d'iTunes i va ser un dels temes més comentats a l'estat espanyol a Twitter.

Passat el seu confinament a la Selva i entrats a l'etapa de represa, Maylo va escriure el tema que ens parla dels sentiments que es generen després d'una confrontació amb la parella, explicant les seves pròpies sensacions. Huracan és el segon single del jove compositor, nascut a Santa Coloma de Gramenet, després d'haver publicat a principis de març la cançó Historias Robadas.

Maylo comenta que la Selva li aporta una tranquil·litat i una pau "abismal" i li permet apropar-se, per exemple, a massissos com el del Montseny on fer excursions. La comarca li concedeix, com ell afirma, poder desconnectar i passar desapercebut, retrobant-se amb en Nick que es podia estar "tot el dia cantant cançons en un forn del carrer Migdia de Girona" sense que ningú el conegués.

La discreció que cerca per la seva manera de ser, li va comportar que moltes vegades no se sentís còmode dins de l'acadèmia d'OT 2020: "M'agrada estar sol i per la meva filosofia de vida a vegades em sentia diferent dels altres."

Respecte al seu futur musical, aquest està a punt de patir una evolució, un tomb, rellevant, ja que a poc a poc vol "començar a ensenyar la part boja de la meva personalitat", "vull que es vegi un Nick més versàtil".

Pel que fa a les seves pròximes actuacions, el dia 25 i 26 de juliol, formarà part del concert OT Díselo a la Vida al WiZing Center de Madrid. Espectacle musical on el públic serà tant físic com virtual, el què permetrà reduir l'aforament del Palau d'Esports de la Comunitat de Madrid. Per altra banda, Maylo i el seu equip estan planificant una gira, la qual, de moment sense una confirmació oficial, tindrà parada a la província de Girona. A la província, en Nick ja havia realitzat actuacions, abans de ser concursant del mediàtic programa d'Operación Triunfo, fent de DJ, l'estiu de l'any 2019 i 2018, en el marc del festival la Santa Market de Santa Cristina d'Aro.