Premi Crexells per a «Persecució», de Sala

L'escriptor Toni Sala (Sant Feliu de Guíxols, 1969) ha guanyat la 49 edició del Premi Crexells, el degà dels guardons literaris catalans, que concedeix l'Ateneu Barcelonès, dotat amb 6.000 euros, per la seva novel·la Persecució.

Sala detallava ahir que la novel·la, publicada per L'Altra, «parla sobre quina capacitat tenim de mirar el mal i no girar la cara i fer l'hipòcrita». «No és una novel·la amable ni divertida», recordava Sala. En aquest sentit, va explicar que la seva novel·la anterior, Els nois, es va publicar a Califòrnia, i «l'editorial va pagar un avançament per la següent, que és Persecució, que ja l'he cobrat, però a última hora l'editor es va espantar i s'ha fet enrere davant l'onada de protestes antiracistes, perquè el protagonista a més de maltractador és racista». «La literatura és un sistema de comunicació, però el 90% és subterrània, i el problema amb l'edició d'Estats Units s'hauria pogut arreglar amb una faixa a la portada que digués que era una denúncia del racisme», va lamentar ahir.

El Premi Crexells es manté per segon any amb la fórmula d'un jurat professional , després de la polèmica i cancel·lació de l'edició del 2018 per interferències en la votació popular. En nom del jurat, Joan Santanach va reconèixer que és «una novel·la políticament incorrecta, perquè ens situa davant d'un maltractador, però no el jutja, i per això és una novel·la incòmoda, una novel·la que colpeja, però que tampoc adoctrina».