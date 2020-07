«Serà més gran o més petit, però el Dia del Llibre se celebrarà»

«Serà més gran o més petit, però el Dia del Llibre i la Rosa se celebrarà», assegurava ahir el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis. Va recordar que «cada municipi té la facultat de decidir si faran la festa o no al carrer» el dia 23 de juliol, la data escollida per a l'alternativa a Sant Jordi, però que això no significa que els lectors no puguin anar a les llibreries en ciutats on no hi hagi parades a l'aire lliure.

La Cambra del Llibre de Catalunya, que agrupa els gremis i associacions d'editors, llibreteres, distribuïdors i de la comunicació gràfica, i el Gremi de Floristes van presentar ahir els protocols del 23 de juliol, una festa que «no tindrà res a veure amb el dia de Sant Jordi», però «s'hi assemblarà perquè hi haurà parades al carrer i escriptors signant». Així mateix, s'aplicarà un 10% de descompte als llibres com es fa per Sant Jordi.

El document validat pel Procicat contempla tres escenaris per tal que puguin ser adaptats a la situació sanitària de cada municipi. D'acord amb els protocols, els ajuntaments podran escollir les ubicacions òptimes a l'espai públic i el control per evitar aglomeracions i respectar aforaments.

A falta de confirmació oficial i malgrat que s'havia especulat amb la Devesa, a Girona les deu llibreries de la ciutat s'instal·laran a la plaça Independència, durant la tarda i fins les onze de la nit. A més, els llibreters també muntaran parada davant dels seus establiments, complint les mesures de seguretat contra la covid: distància, higiene de mans i mascareta.

Una de les que ho farà serà la llibreria Geli. «Evidentment, sempre passarà per davant la seguretat de tothom i estem a expenses del que pugui passar, però hi serem. No serà Sant Jordi, perquè no s'hi assemblarà, però val la pena mantenir la tradició i, sobretot, buscar que no es trenqui la cadena entorn del món del llibre», explicava ahir el seu responsable, Pere Rodeja.

«La prioritat per tots sempre ha estat la seguretat», remarcava ahir la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, la gironina Maria Carme Ferrer, satisfeta per la ubicació escollida, un espai que l'any passat ja va acollir una fira professional del llibre amb parades i firmes uns dies abans de la diada. S'hi establiran circuits marcats i les signatures dels autors no es faran a cada parada, sinó en dos espais concrets. Com és habitual abans de Sant Jordi, aquest dissabte els establiments gironins organitzaran signatures de llibres.

A Banyoles, llibreries i floristeries seran a la plaça Major, amb un recinte de parades obert matí i tarda i fins a la mitjanit. Es fixarà un perímetre de seguretat, habilitant una entrada i una sortida diferenciada, amb registre d'accés per a tots els assistnts i amb un sentit de circulació únic. Les signatures dels autors es faran en una zona diferenciada que gestionaran les pròpies llibreries i serà amb cita prèvia.

«Si la situació sanitària ho permet, sortirem. El sector del llibre ho necessita. Cal anar amb cautela i saber que no es vendrà igual que per Sant Jordi, però la indústria editorial no es pot aturar», explicava Irene Tortós-Sala, de L'Altell de Banyoles, que assenyalava que el ritme de vendes després del confinament ha estat bo, però que falta l'empenta definitiva que aportava la diada, un dia clau per a la facturació de tot l'any.

Qui no muntarà parada a la rambla de Figueres seran les llibreries Auca, la Ploma i la Bookman, que la setmana passada es van desmarcar d'una celebració que no veuen «viable, ètica ni segura». Consideren que amb la situació que el coronavirus ha generat al sector no seria «coherent» celebrar la diada i tampoc faran el descompte, per reividindicar el valor de la cadena del llibre.

Roses blanques

El president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, va reivindicar el model de comerç de proximitat de les llibreries i les floristeries. Guillén va apuntar que aquest any a més de les roses vermelles tindran protagonismes les roses blanques, que signifiquen «esperança, el dol que no hem tingut, és el color dels sanitaris i el futur en positiu».