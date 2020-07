Bosch, Roca, Porta i Esponellà signaran a Girona el Dia del Llibre

Les escriptores Mar Bosch, Núria Esponellà, Maria Mercè Roca, Maria Mercè Cuartiella o Anna Carreras són algunes de les autores que signaran llibres el dia 23 de juliol a la plaça Independència de Girona, coincidint amb el Dia del Llibre i la Rosa fixat com a alternativa a la diada de Sant Jordi. També hi seran Martí Gironell, Carles Porta, Ramon Iglesias o Albert Soler, periodista de Diari de Girona. A causa de les mesures per evitar contagis de coronavirus, els autors no signaran a les parades de cada llibreria, sinó en espais centralitzats.

Com és habitual abans de la diada, demà també hi haurà signatures a les llibreries gironines. Entre els autors que dissabte passaran per la ciutat hi ha Gemma Ruiz, Núria Pradas, Rafel Nadal, Carlota Gurt, Xavier Bosch o David Nel·lo.