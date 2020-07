Els promotors independents s'alien

L'Ateneu Popular Coma Cros de Salt acollirà demà l'assemblea fundacional de l'Apinac, una entitat que agrupa promotors musicals independents, no comercials i autogestionats de Catalunya. Nascuda enmig de la pandèmia del coronavirus tot i que molts d'aquests promotors ja fa temps que treballen plegats, aposta per reduir la precarització del sector, consolidar un circuit de sales i fer una crida a administracions per apostar pel petit format.

I és que la crisi sanitària ha agreujat la fragilitat d'un sector ja de per si molt precari i «el col·lapse del sector a hores d'ara és gairebé total. La impossibilitat de programar en petits espais o la impossibilitat que els artistes internacionals arribin fins aquí, per exemple, es suma a tot un regitzell d'entrebancs amb els que estem acostumats a barallar», explica el promotor empordanès Albert Mestres, impulsor de l'Apinac.

L'assemblea ja té un esborrany del què serà el seu manifest fundacional, en què clama tant a favor d'unes millors condicions de treball com del paper «essencial que juguen les associacions culturals sense ànim de lucre» en el sector de la música en viu.

Els suports a l'esborrany sumen a hores d'ara prop d'una quarentena d'agents artístics, promotors, discogràfiques, artistes, locals d'oci o persones a escala individual.