Barcelona i Figueres cancel·len la celebració de Sant Jordi i Girona en redueix els actes

La Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Floristes van decidir ahir suspendre la celebració del Sant Jordi d'estiu al Passeig de Gràcia de Barcelona, però emplacen els ciutadans a comprar llibres i roses a les botigues per celebrar la diada, que ja es va haver d'anul·lar el 23 d'abril. Amb tot, a la resta de municipis de Catalunya se celebrarà d'acord amb la situació sanitària que hi hagi. Els últims dies, diversos municipis com Lleida, Figueres i Reus, així com algunes llibreries i editorials com Llegir en català, havien descartat participar-hi per l'increment de contagis a diverses zones de Catalunya.

En la roda de premsa d'ahir divendres al matí, el Govern va donar per fet que el Sant Jordi d'estiu s'hauria de cancel·lar. «Amb molta probabilitat no es podrà celebrar aquest Sant Jordi, però ho estem acabant de treballar i ho hem de valorar amb sector», va assegurar la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó. També va anunciar el tancament dels cinemes i teatres, però es mantenen oberts els museus i les biblioteques.



Girona manté la diada

Girona, en canvi, sí que té previst celebrar la diada. Ho farà habilitant la plaça Independència per tal que les llibreries s'hi puguin instal·lar el proper 23 de juliol, des de les quatre de la tarda fins a les onze de la nit. Per evitar aglomeracions, però, aquest any a la iniciativa hi participaran exclusivament empreses que es dediquen de manera professional a la lectura i la cultura. L'espai acollirà parades de les deu llibreries de la ciutat agremiades al col·lectiu, que atendran la ciutadania durant les set hores que estaran instal·lades. L'esdeveniment pretén mantenir l'essència de Sant Jordi, però sense el seu caràcter festiu i popular.

Paral·lelament a la fira, a les llibreries també hi haurà parades just davant dels seus establiments. D'aquesta manera es vol afavorir que la venda es faci a l'aire lliure i que es pugui seguir garantint la seguretat davant una eventual major afluència de públic.

Malgrat això, les firmes que les llibreries de la ciutat com la 22, Geli o Empúries, tenien previstes per avui s'han suspès. Entre els autors que havien de venir a Girona hi havia Gemma Ruiz, Núria Pradas, Rafel Nadal, Carlota Gurt, Xavier Bosch, David Nel·lo, Pilar Rahola, Laia Aguilar, Jaume Funes i Gaspar Hernàndez. Les noves mesures de seguretat anunciades per la Generalitat, que recomanen no fer desplaçaments des de Barcelona i l'Àrea Metropolitana durant aquest cap de setmana, han afectat les previsions d'editorials, escriptors i llibreries.

A Lloret de Mar, també s'ha decidit tirar endavant amb la celebració i l'Ajuntament ha impulsat un díptic amb les llibreries i floristeries per incentivar la compra, i així minimitzar l'impacte que ha suposat per a aquests negocis la crisi sanitària. En canvi, a Figueres s'han suspès les activitats previstes com a mesura de seguretat davant del repunt de casos de coronavirus registrats.

L'Ajuntament de la capital empordanesa ha decidit endurir les mesures de seguretat davant l'augment de casos de covid-19 que han registrat. En total, n'hi hauria una seixantena, distribuïts en petits brots que no tenen relació entre ells. Per aquest motiu, el consistori ha decidit suspendre el Sant Jordi d'estiu, a més d'augmentar les mesures de control als mercats, reduir l'aforament al transport públic i començar a sancionar tothom qui surti al carrer sense portar mascareta.