El festival Strenes de Girona tanca omplint els aforaments disponibles i reivindicant que «la cultura és segura»

El festival Strenes de Girona ha tancat una nova edició omplint tot l'aforament que la pandèmia ha permès posar a disposició. En total han estat vuit concerts de sis artistes amb que s'han fet sota fortes mesures de seguretat. Precisament, el director de l'Strenes, Xavi Pascual, ha volgut reivindicar que gràcies a que han estat escrupolosos amb el compliment d'aquestes mesures no hi ha hagut "cap brot" que hagi sortit del festival. "És molt important posar en valor la feina que hem fet. La cultura és segura", ha assenyalat Pascual. Aquest Strenes 3.0 ha abaixat el teló de l'Auditori de Girona – on s'han fet tots els concerts – amb el segon concert de Miki Núñez, que com el d'ahir dissabte feia temps que tenia totes les entrades venudes.

Les 391 localitats que estaven disponibles a cadascun dels vuit concerts programats a l'Strenes 3.0 s'han omplert pràcticament cada dia. En aquest sentit, l'èxit ha estat total d'un festival que, però, ha vist com ha hagut de reformular tres vegades el seu format. Per això, el director de l'Strenes, Xavi Pascual, assenyala que "ha valgut la pena" fer aquesta edició "malgrat les condicions tant difícils" causades per la pandèmia.

Però Pascual reivindica que "el gran èxit" ha estat poder arribar a l'últim concert dels programats – el de Miki Núñez – sense que s'hagi registrat cap brot que hagi sortit de l'Auditori, espai on s'han celebrat els concerts. En aquest sentit, Pascual recorda que han seguit "escrupolosament" totes les recomanacions que han fet els experts.

"S'ha obligat a tothom anar amb mascareta, hem reduït l'aforament a un terç, hem posat gel hidroalcohòlic a disposició de tothom, hem fet un circuit únic i hem ventilat l'auditori per renovar l'aire", assenyala.

Per això, el director del festival reivindica que "la cultura és segura" i s'ha felicitat que, finalment, la consellera del ram, Mariàngela Vilallonga, hagi donat suport als programadors. "Per fi ha fet una piulada, semblava que això dels concerts no anava amb ella", ha assenyalat.

Pascual també ha lamentat que cada vegada que hi ha un brot de coronavirus, es faci un toc d'atenció a la cultura. "Sembla que si passa alguna cosa, es mira cap als actes culturals", remarca. De fet, el director de l'Strenes no entén perquè passa això quan els concerts són espais "molt més segurs que platges, supermercats o restaurants".



Els artistes "emocionats"

Pascual ha explicat que durant aquestes setmanes que s'han fet els concerts els artistes s'han emocionat en vàries ocasions. "Senties que els aplaudiments eren brutals i això ha generat molta complicitat, tenint en compte la situació que vivim", explica Pascual, que recorda que a banda dels músics, més d'un centenar de persones han recuperat el seu lloc de feina gràcies a que s'ha fet el festival Strenes.

El punt i final d'aquest Strenes 3.0 l'ha posat el terrassenc Miki Núñez que ha omplert les 391 localitats. El festival el va obrir The Buzz Lovers, rememorant el concert que va fer Nirvana fa 25 anys a Nova York. Després va ser Sopa de Cabra qui va passar per l'Auditori de Girona. Mala Rodríguez, Suu i un doble concert de Blaumut han estat els artistes que han completat el cartell de l'Strenes 2020.