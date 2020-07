L'energia del primer directe de «Ventura» de Suu encomana l'Auditori

L'Auditori de Girona va acollir divendres passat el concert de l'artista barcelonina Suu, que va presentar el seu nou treball, Ventura, en el marc del Festival Strenes. Ho va fer amb les entrades exhaurides i tocant per primera vegada amb la seva banda al complet després dels mesos de confinament a causa de la crisi sanitària de la covid-19. Davant d'un públic majoritàriament familiar, van sonar temes com Tant de bo, Algo de mi o la coneguda Eres un temazo. Un espectacle carregat d'energia i ball en què el públic es va entregar completament a la jove aplaudint de valent en cadascuna de les cançons que va presentar, algunes de les quals del seu primer recopilatori, Natural.

La proximitat de Susana Ventura –coneguda artísticament amb el nom de Suu– va aconseguir traslladar el públic de l'Auditori de Girona a un escenari ben festiu. Ho va fer a través de la presentació del seu nou projecte, Ventura, que inclou un total de nou temes i que es va presentar divendres per primera vegada en directe dins del festival Strenes.

Des de la primera de les cançons, l'artista va demostrar una complicitat total amb els assistents que l'han ajudat a penjar el cartell de complet en un dels concerts més esperats del certamen. Aplaudiments, xiulets i crits en cançons com Lligar no es lo teu, Tranquilo, Si no saltas o Todo lo que canto, que van fer oblidar les estrictes mesures de seguretat derivades de la covid-19 i van permetre al públic desconnectar durant prop d'una hora i mitja.

El colofó va arribar a la part final, quan l'artista va fer sonar els seus dos temes més esperats, Eres un temazo i Tan de bo, dos grans èxits de la barcelonina ben coneguts pels seus fans. Uns seguidors que han refermat la seva confiança en una de les cantants més joves i escoltades del panorama musical català.



Un treball més «madur»

En l'estrena de Ventura es van poder escoltar les noves cançons de Suu, que, tal com ella mateixa ha assegurat, són temes més «madurs» amb una sonoritat ben diferent del seu primer treball. El seu segon disc s'havia de presentar el passat mes d'abril, però el coronavirus el va posposar fins aquest mes de juliol. Un treball més pròxim a l'indie-pop i al rock, produït pel reconegut cantant, compositor i il·lustrador Carlos Sadness.

De fet, a partir de la presentació que s'ha fet al Festival Strenes, l'artista ja té programats altres concerts, a part del d'ahir dissabte a Palafrugell (Baix Empordà). Suu també passarà pel Festival Grec de Barcelona el 24 de juliol i tocarà a Mataró el 30 d'aquest mateix mes.

Tot i això, ha admès que molts dels concerts seran en format acústic a causa de les mesures de seguretat i la distància social recomanada.Ladillo

