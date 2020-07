La UdG, entre els centres amb més professors associats de l'Estat

La Universitat de Girona (UdG) està entre les deu universitats de l'Estat amb més contractes de professors associats, un 42% del total el curs 2018-2019, segons un informe de l'Observatori del Sistema Universitari que analitza l'evolució d'aquesta figura a les universitats públiques entre el 2009 i el 2019. També es fixa en la contractació de personal docent i investigador temporal, de nou ubicant Girona entre les capdavanteres, amb un 58,6%.

Les dades de l'informe Professorat associat: experiència professional o precarització? indiquen que les universitats estan «abusant» de la figura del professor associat, un sistema de contractació a temps parcial -entre 15 i 180 hores- i temporal -6 o 12 mesos- pensat per incorporar professionals que, per la seva expertesa, poden aportar coneixements interessants a l'alumnat.

L'estudi detalla que el 25% dels professors a Espanya són associats, però a Catalunya la proporció arriba al 44% i destaca «el fortíssim creixement (+38%) de l'ús d'aquesta figura entre 2009-10 i 2018-19, un període durant el qual es va reduir la resta del professorat». També recull la gran disparitat entre centres -dels 5,5% de de Jaén al 58,7% de la Rovira i Virgili- i àrees de coneixement.

L'augment de professorat amb contractes temporals i a temps parcial i les condicions de treball dels associats ja ha estat objecte de mobilitzacions en els darrers anys. A la UdG hi ha una plataforma, Unidignitat, que agrupa associats, lectors, col·laboradors i altres tipus de professionals que lluiten contra la precarietat laboral; Diari de Girona ha intentat posar-s'hi en contacte per correu electrònic, sense èxit.

Per al vicerector de Personal de la UdG, Joan Andreu Mayugo, les dades són un reflex del finançament de les universitats catalanes: «No està equiparat a la complexitat d'estudis i la qualitat i quantitat de recerca que es fa».

A Girona hi ha 575 professors a temps complet (518 permanents i 57 temporals), mentre que el nombre de contractes de professor associat són 568 i 200 més de l'àmbit clínic -professorat dels estudis sanitaris, que l'estudi no té en compte per les seves peculiaritats.

«La fotografia de l'estudi no és completa, perquè només té en compte el nombre de contractes, no les hores de classe vinculades a cada un d'ells, que poden ser molt diverses», remarca. Així, el professorat associat de la UdG imparteix, de mitjana, 99,5 hores lectives -un valor que pot variar segons el centre i per tant «desvirtua» l'estadística- i representa el 18,7% de les hores contractades de professorat a Girona.

«El 80% de les hores contractades són a personal a temps complet, que destina el 30% del temps a l'aula i la resta a la recerca, per això, aproximadament el 40% del temps, l'alumnat rep classe d'un professor associat, que només es dedica a la docència», explica.

Pel que fa a la temporalitat, segons Mayugo, suposa el 26,7% de les hores contractades de professorat, una xifra inferior al 40% estipulat com a màxim legal.

Respecte a la precarització de la plantilla, assenyala que «la majoria dels nostres associats fan classe com a segona activitat, i per les hores que fan, la retribució no és baixa». «El problema arriba quan s'intenta fer carrera acadèmica així, perquè hi ha qui fa d'associat esperant arribar a ser professor a temps complet i això és el que genera inestabilitat, perquè aquest tipus de contractació no està pensada per a això», afirma.

«En departaments amb graus molt professionalitzadors (Medicina, Arquitectura) la necessitat d'associats és i serà molt gran», explica. En altres, com els vinculats a Magisteri, «clarament tenim un dèficit de professorat a temps complet i la nostra intenció és reduir la contractació d'associats, quan la legislació i la capacitat financera ens ho permetin», explica.