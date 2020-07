Banyoles celebrarà l'Any Perucho per donar a conèixer l'experiència «vital i literària» de l'autor a la ciutat

L'Any Perucho ressonarà amb força a Banyoles amb un programa "transversal" per reivindicar un dels autors més destacats de la literatura catalana del segle XX i donar a conèixer l'experiència "vital i literària" que va tenir amb la ciutat. Joan Perucho (Barcelona 1920-2003) va exercir de jutge a la ciutat durant prop de quatre anys, una estada que va ser font d'inspiració per a paisatges i indrets que apareixen a 'Històries Naturals' (1960), una de les seves obres fantàstiques més conegudes i reeditades. L'Ajuntament i la Institució de les Lletres Catalanes han explicat la programació que començarà aquest juliol i s'allargarà fins a l'any vinent. Hi haurà una exposició, un concert, un club de lectura així com la presentació d'un capgròs.

Les vitrines amb els animals dissecats del Museu Darder de Banyoles han estat l'escenari per presentar l'Any Perucho a la ciutat, una iniciativa per commemorar el centenari del naixement de l'autor. Es tracta d'una programació "transversal" que inclou música, club de lectura, cultura popular i altres àmbits.

La celebració arrencarà el 28 de juliol amb una lectura dramatitzada, 'El Mèdium' amb l'actriu Laura Laura Pau i el poeta Josep Pedrals al claustre del monestir. El seguiran altres actes com la presentació del còmic que adapta la novel·la 'Llibre de cavalleries' amb Toni Benages i el comissari de l'Any Perucho, Julià Guillamon; un espectacle de titelles per a un públic familiar i un club de lectura dedicat a l'autor.

També es podrà veure l'exposició itinerant 'Vampirs a Banyoles' que s'haurà vist a altres punts de Catalunya on Perucho hi va tenir un vincle destacat. Els continguts s'adapten a cada indret on la mostra fa parada. En el cas de Banyoles, no hi podran faltar referències a indrets com el Museu Darder. Segons el comissari, el gabinet de ciències naturals que descriu Perucho a 'Històries Naturals' s'inspira en aquest espai de la ciutat on s'hi havia passat tardes. Tot i que Guillamon no ho havia pogut confirmar mai amb Perucho, amb qui va acabar tenint una relació gairebé familiar, ha destacat que fa poc va descobrir-ne la "prova definitiva" mentre preparava la programació a Banyoles. "Vaig trobar-hi la reproducció d'un bolet que surt molt destacat a la novel·la, on apareix amb dimensions gegants i vaig pensar segur que ho va veure aquí i tinc la certesa absoluta perquè ni és un bolet tan conegut i el Perucho no en sabia de bolets", ha relatat durant la presentació a la qual ha assistit per videoconferència.

Joan Perucho va viure des del 29 d'agost de 1951 fins a l'11 d'abril de 1955 a Banyoles, on hi va exercir de jutge comarcal.El seu pas per la capital del Pla de l'Estany va ser una experiència "vital" i va ser font d'inspiració en altres obres seves com ara 'Llibre de cavalleries' on el protagonista és un terratinent de la ciutat. "Hi va viure de perles", afegeix el comissari, tot recordant que participava en tertúlies a la terrassa de l'hotel Mundial de la plaça Major on s'allotjava i amb la presències d'autoritats locals com l'alcalde de l'època. "En la seva obra hi ha molts elements fantàstics, d'una imaginació desbordant però també una sensibilitat menuda per les coses senzilles i és una de les coses que crec que va aprendre a Banyoles", ha subratllat el comissari.

Un capgròs per donar a conèixer Perucho a les noves generacions

El regidor de Cultura de Banyoles, Miquel Cuenca, ha destacat que el programa vol explicar la seva "dimensió" com a autor català i "reivindicar el seu vincle amb la ciutat que, per les generacions més joves, és absolutament oblidat o poc recordat". I ha destacat l'homenatge permanent que se li farà des de la cultura popular amb el disseny d'un capgròs inspirat en la seva figura que s'incorporarà a la faràndula. "S'hi assemblarà i es fusionarà amb un dels seus personatges", ha avançat Cuenca. Per culpa de la covid-19, la presentació s'endarrerirà fins al 9 d'octubre del 2021, coincidint amb la festa major.

D'altra banda, el carnestoltes de l'any vinent també estarà inspirat en les seves novel·les.

El director de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Oriol Ponsatí-Murlà, ha posat en valor la transversalitat del programa que es farà a Banyoles i ha elogiat la capacitat d''adaptació" i el "compromís" del sector cultural que, malgrat la incertesa i les dificultats de la pandèmia, s'han compromès en la celebració de l'Any Perucho tot allargant-lo fins l'any vinent.

Joan Perucho (Barcelona 1920-2003) va començar la seva trajectòria literària com a poeta i més endavant va ser narrador, novel·lista, crític d'art, autor de llibres de gastronomia, d'assaig i de viatges. Va publicar més de cent obres i algunes s'han traduït a l'estranger.