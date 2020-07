Sant Jordi 2020: 70 novetats i recomanacions

Els rebrots de coronavirus amenacen la celebració del Sant Jordi d'estiu, previst per al 23 de juliol. Són moltes les ciutats que ja han cancel·lat els actes previstos. No obstant això, les llibreries físiques i en línia segueixen obertes i les vacances d'estiu solen oferir el temps necessari per a la lectura. Per això, us proposem setanta llibres, entre els quals trobareu escriptors consagrats, d'altres de novells i una selecció d'autors gironins, entre els quals alguns col·laboradors d'aquest diari.



Al final t'agradaré

Halley 2042

L'autora gironina Maria Mercè reflexiona sobre la gestió del perdó en la seva nova novel·la. El llibre el protagonitza la Rosó i l'August. Els dos es van conèixer a Girona entre els 70 i 80, es van casar i van formar una família, però més tard el matrimoni no va funcionar i van acabar trencant. Anys després, l'any 2018, la tranquil·litat dels dies de la Rosó es fa bocins quan l'August torna al cap de trenta anys d'absència.Al final t'agradaré comença i acaba en l'actualitat, mentre que a la part central transcorren els fets, entre Girona i Barcelona, que donen explicació i raó de ser al present.Citant a la mateixa escriptora, en aquesta novel·la es "parla d'un greuge i de les possibilitats, o no, de perdonar i de ser perdonat i com ens enfrontem a la necessitat de demanar perdó i a la possibilitat de donar-lo, o no".

Anna Carreras

Llibres del delicte

La nova novel·la d'Anna Carreras, una escriptora resident a la ciutat de Girona, analitza la relació dels humans amb la tecnologia i sobre els límits d'aquesta.

La història transita en primera persona a través dels ulls d'una escriptora, la Laia, que narra una investigació i que la introduirà en una trama criminal. La Laia té un germà, en Lluís, amb qui viu. A l'inici de la trama, en Lluís li demana a la Laia que li canviï l'habitació, ja que està cansat de sentir les relacions sexuals que mantenen els veïns del pis del costat. Ella, que escriu contes i no té horaris, accepta el canvi i dubta que la veïna nonagenària tingui tanta vida sexual.

En aquells instants, la Laia es troba en un punt de saturació, de falta d'inspiració, i per un seguit d'esdeveniments vitals està en un mal moment i amb un peu a la depressió. Trobarà, però, l'al·licient que necessita quan comença a investigar i a escriure sobre els sorolls que senten ella i el seu germà al pis del costat.



Carreras està convençuda que el que s'explica a la novel·la és versemblant i que està passant al 2020 en molts llocs del planeta. De fet, creu que l'argument serà habitual el 2042 i per això ha posat aquest any al títol.

Mar d'estiu

Rafel Nadal Univers

Rafel Nadal, l'escriptor més venut el Sant Jordi de 2019, evoca en el seu nou llibre els seus records del mar mediterrani i relata moments viscuts a Stromboli a l'arxipèlag de les Eòlies, a Hidra, Xipre, Portlligat i Icària, l'illa dels miralls. En paraules del mateix autor, "el llibre vol ser un cant a la vida i un cant a la manera mediterrània de viure la vida, que és la mateixa aquí que a l'altra punta de la Mediterrània, hi ha moltes coses en comú i moltes diferències, aquest és el gran atractiu d'aquest mar".

El llibre, escrit en primera persona i que fa homenatge al mar de la seva infància i joventut, es divideix en tres parts. En primera instància, Rafael contextualitza què és el mar i quin significat té per ell, en segona, narra diferents viatges que realitzà pel Mediterrani i finalment reflexiona sobre l'experiència dels viatges i el paper que ha tingut el mar mediterrani en la història i la cultura occidental.

Aquest és el primer llibre que Rafel Nadal publica amb l'editorial Univers.

Ànima de Tramuntana

Núria Esponellà

Grup 62

Ànima de Tramuntana relata la història de dues dones d'èpoques molt distants que s'enfronten a les dificultats de la vida a la recerca del seu sentit. Una, és una arqueòloga de temps actual i l'altre, una dona que viu al segle III aC. Tot i que la distància temporal és gran, les inquietuds, les dificultats davant de la vida i la recerca del seu sentit resulten ser les mateixes.

L'obra ha permès a la gironina Núria Esponellà, guanyar el 53è premi Prudenci Bertrana de novel·la. Apunts personals Emilie Pine

L'altra editorial



L'autora irlandesa Emilie Pine, qui ja ha publicat diverses obres de crítica literària i com a acadèmica, escriu aquest llibre com a exercici de sinceritat. Pine abandona el rigor i la distància acadèmica de les seves darreres publicacions i ataca a les reflexions escrites a aquest llibre des del cos a cos, en una batalla descarnada per obrir-se pas a través de l'obscura selva que representen algunes de les vivències, reflexions i experiències que l'autora ha hagut de viure. Aquest relat s'inicia amb la mort del pare de l'autora a causa de l'alcoholisme, fet que la farà prematurament responsable de massa aspectes de la seva vida. Des d'aquesta primera parada, l'autora ens presentarà tots aquells episodis de la seva vida que l'han dut fins on és ara: la depressió, la infertilitat, violacions, etc. El refugi que la jove Emilie va trobar per fer front a tot això va ser la feina: convertir-se en una "workaholic" li permetia superar totes aquelles males experiències i evadir-se del dolor. Potser no era una solució al problema en si, però si això li permetia no pensar en ells. Tristament, aquesta és la situació de moltes altres dones a la societat patriarcal en la qual malauradament encara vivim. Amb tot, els Apunts personals d'Emilie Pine bé podrien ser els Apunts personals de qualsevol dona que no ha pogut o no ha volgut ocupar l'espai que la societat ha reservat sempre pel gènere femení.

Ca la Weling

Gemma Ruiz

Edicions Proa

Que algú de l'altra punta de la terra faci el cop de cap de venir a viure al teu país. Que et triï a tu per veí. Que faci créixer els seus fills en la teva llengua perquè estimin el que tu estimes. I que aquest algú que treballa en una perruqueria dotze hores al dia, sis dies a la setmana, amorrada als teus peus, a les teves mans i als teus cabells, tingui la generositat d'explicar-te el seu món. Hi ha un bon pessic de la Xina de la Wenling, en el llibre. Un bon pessic de la província de Zhejiang, d'on va venir un dia de fa deu anys. Però hi ha més perfums d'arreu, en aquesta casa de manicures, esquilades i permanents. Hi ha jubilades de Gràcia, joves tossudes, una embarassada enamorada, llàgrimes de la guerra del Vietnam, productes de cosmètica francesos, injustícies forjades a Amèrica i racisme ben empeltat. Per això n'hi diuen ca la Wenling: perquè la modèstia de fora amaga una autèntica reserva d'humanitat, un catalitzador que arrenca confidències, desenterra tragèdies i fa esclatar riallades. Un centre d'intercanvi d'afectes que fa tant servei al barri com l'ambulatori, l'escola o el mercat. I tibant tot el llibre de dalt a baix, el regal d'una amistat. Perquè aquesta novel·la també celebra el fet de trencar el gel, el mirar als ulls, el començar una conversa. Perquè és possible transformar el lost in translation en unes ganes boges de fer-se entendre.

Una república com si...

Alaa Al Aswani

Edicions de 1984

Foto: Una república...

El Caire, 25 de gener de 2011, desenes de milers de manifestants es rebel·len contra Mubarak i ocupen la plaça Tahrir. Alaa Al Aswani, autor del best-seller internacional L'edifici Iaqubian, torna amb una magnífica novel·la coral que rememora la revolta d'aquells dies.



Mentre la mobilització popular es troba en el seu punt àlgid, l'Asma i en Mazen viuen el naixement del seu amor envoltats d'una immensa multitud. També hi ha en Khàled i la Dània, estudiants de medicina, que ajuden els ferits de la manifestació; ell és fill d'un simple xofer, ella és la filla del general Alwani, el cap de seguretat de l'Estat, que té ulls a tot arreu, especialment damunt d'ells dos. També hi ha l'Aixraf, un actor relegat a papers secundaris l'amargor del qual només es dissipa pels moments de passió amb la seva minyona Ikram i que acaba sentint-se endut pel fervor revolucionari. Cada persona encarna una faceta d'aquesta revolució que canvia el rumb del destí tant propi com del país. Esperança, desig, hipocresia, repressió, Al Aswani encaixa aquí les peces de la història egípcia recent i descriu l'ànima d'una revolució que també és la seva. Però, com Saturn, la revolta devora els seus fills, especialment en una república que només ho aparenta. Fins avui dia, la publicació de la novel·la està prohibida a Egipte.



Extraordinàries

Diverses autores

Males Herbes Editorial

Recull quinze relats inèdits d'autores que estan a punt de fer un gran salt endavant. Una pinzellada de la literatura que vindrà, d'una banda perquè qui l'escriu són dones, i de l'altra perquè s'endinsen en els gèneres fantàstics amb una clara voluntat de renovar-los. Són històries que eixamplen els límits de les literatures de la imaginació i en capgiren les convencions, per oferir una perspectiva nova, més actual i més atractiva, d'alguns grans temes de la literatura de l'insòlit.

Hi ha paradoxes tecnològiques, dracs, detectius hàptics, dones d'aigua, marcians o futurs distòpics; tanmateix, aquests mons llunyans i aquests fets insòlits tan habituals en la cultura popular dels nostres dies porten a territoris inesperats i a situacions que mai s'han pogut preveure. Mujer de frontera Helena Malero Garzón

Ediciones península Quan Helena Maleno va arribar al Marroc el 2002 amb el seu fill, dues maletes i un projecte laboral de tres mesos, no podia imaginar fins a quin punt aquell país i la lluita pels drets de les poblacions migrants que el travessaven transformarien la seva vida per sempre. Ja instal·lada a Tànger de manera definitiva, l'Helena es va endinsar en els assentaments provisionals dels boscos que envolten Ceuta i Melilla i va començar a denunciar sense descans les violacions de drets d'aquells que busquen creuar, per terra o per mar, una frontera que els permeti aconseguir Europa. La primera crida des d'una pastera la va rebre l'any 2007: l'embarcació s'estava enfonsant i un dels individus que anaven en ella tenia el seu telèfon. Helena va avisar immediatament a Salvament Marítim perquè acudís a rescatar-los. Va ser la primera de centenars de milers de crides i tuits alertant de pasteres a la deriva per a protegir la vida. No és una cosa que anés a sortir-li gratis. Una tarda, mentre tornava a la seva casa després de recollir a la seva filla del col·legi, Helena es va trobar amb dos policies de paisà que l'esperaven. Els tribunals marroquins l'acusaven de tràfic d'immigrants i foment de la immigració il·legal. La causa, iniciada per un controvertit dossier de la policia espanyola, va posar en marxa un moviment internacional de suport a Maleno i va fer evident fins a quin punt les autoritats europees estan disposades a jugar brut quan es tracta de protegir les fronteres. I a costa de qui sigui. Gent normal Sally Rooney

Edicions del Periscopi En Connell i la Marianne han crescut al mateix poble de l'interior d'Irlanda, però en realitat provenen de dos mons molt diferents. La Marianne és una noia orgullosa, inadaptada i solitària. En Connell és un dels nois més populars de l'institut. També és el fill de la dona de fer feines de la mansió on viu la Marianne. Quan, tot i les diferències socials, sorgeix entre ells una connexió especial, provaran de mantenir-la oculta.

Gent normal és una història delicada sobre com una persona pot transformar la vida d'una altra. És també una novel·la contundent sobre la incomunicació, sobre com ens sentim, sobre com necessitem els altres per ser qui som i, sobretot, quines relacions de poder i domini s'estableixen dins les relacions amoroses. És irònica i seductora, perspicaç i atrevida. Atrapa la llebre Lana Bastasic

Edicions del Periscopi Després de dotze anys sense saber res l'una de l'altra, la Sara, que ha emigrat a Dublín i viu allunyada dels fantasmes del passat, rep una trucada de la Lejla, que li demana que torni a Bòsnia i l'acompanyi a buscar el seu germà, desaparegut durant la guerra. Juntes aniran amb cotxe de Mostar a Viena en un viatge que, més que un retrobament inofensiu entre dues velles amigues, serà un camí a un cor de les tenebres profundament balcanitzat.

Aquesta road trip literària és una novel·la brillant i devastadora que, amb un llenguatge subtil i autèntic, retrata la relació complicada entre dos personatges inoblidables i ens mostra, sense por dels tabús, com els traumes dels conflictes ressonen al llarg dels anys. Ignot Manuel Baixauli

Edicions del Periscopi Quan Mateu, un pintor en hores baixes, rep l'encàrrec d'il·lustrar els textos d'un escriptor anomenat Crisòstom, accepta sense pensar-s'ho dues vegades. Però qui és, realment, Crisòstom? Per què no ha transcendit, la seva obra? A poc a poc, Mateu descobrirà un personatge humil però fascinant, un geni desconegut, i se submergirà en un món insòlit, ple de miralls i poblat per individus solitaris i esquius.

Imaginativa, enginyosa i enlluernadora, Ignot és una novel·la que gira al voltant de la necessitat de crear, de les expectatives i de la frustració. Manuel Baixauli, un dels autors més singulars de les nostres lletres, ens ofereix una veu literària única i una demostració de capacitat narrativa de primer ordre. La drecera Miquel Martín i Serra

Edicions del Periscopi L'escriptor de Begur, col·laborador del Diari de Girona, r etrata els anys decisius de canvi d'un nen i el seu pas de la infantesa a la pubertat a La drecera. La novel·la està escrita des de la veu d'un nen, per, en primera persona, des d'una pretesa innocència, analitzar els grans temes de la vida i enfrontar les grans veritats. En aquest trajecte vital, el protagonista descobreix un món inaccessible del luxe perquè els seus pares treballen per a famílies amb molts diners. Tal com destaca Martín, "el protagonista acaba veient que el món dels diners és tot façana" i aprendrà a valorar més "les coses espirituals i essencials" per sobre de les materials.

Un mag de Terramar Ursula K. Le Guin

Raig verd En Ged és un nen que té una gran habilitat en les arts màgiques de Terramar, que s'articulen coneixent els noms veritables de les coses. El seu poder i ambició creixen, i el seu mestre decideix enviar-lo d'adolescent a l'escola de mags de Terramar. En Ged mostra grans habilitats a l'escola, però la vanitat i la rebel·lia no l'ajuden a adaptar-s'hi; és massa conscient que posseeix un gran poder. En un duel màgic per resoldre una discussió amb un company d'escola, en Ged allibera una criatura de la foscor que l'ataca i el persegueix. Creu que només pot fugir-ne i travessarà mitja Terramar per alliberar-se'n. Però de què fuig, en realitat? Cavalcarem tota la nit Carlota Gurt

Edicions Proa Cavalcar tota la nit és avançar a les fosques cap a unes fronteres que semblen inabastables, però que no sempre ho són. Cavalcar tota la nit és no defallir i perseguir la lluna, infatigables. Cavalcar tota la nit és no tenir por de combatre la foscor que portem a dins ni la que ens ve de fora. Personatges que podrien ser el teu veí, la teva filla, la teva verdulaire o tu mateix protagonitzen aquest recull fent malabars amb l'amor que se'ls marceix als dits, la vida que se'ls emporta i el deure que els colga. Són uns contes amb dosis tonificants d'humor i de mala bava, que desperten somriures, però també desassossec. Carlota Gurt ens fa creuar l'abisme de la llibertat per una corda fluixa trenada amb desitjos i pors. Un debut literari impetuós i carregat de talent.



Cavalcarem tota la nit va permetre a Carlota Gurt guanyar el Premi Mercè Rodoreda l'any 2019. Gina Maria Climent

L'altra editorial «Quan ets menuda, no t'imagines que res pot anar malament. Lo futur és un bufet lliure infinit, és tot teu, és inabastable, és etern, i morir-te et passarà, però en una altra vida. Hi ha gent que ja ho sap, que ho té fotut, perquè han tingut la mala sort d'haver nascut en un país en guerra o un entorn desfavorable. En este món de merda per desgràcia en tenim milions i milions i milions d'exemples, de xiquets amb un futur complicat. Però no era el meu cas. Jo donava per feta la vida fàcil. La felicitat, potser. Sí, donava la felicitat per segura. A mi, la vida m'aniria de cara.» Que la vida va de debò la Gina ho descobreix de cop: encara té l'adolescència a prop, i l'edat adulta, amb tots els compromisos, li cau molt lluny. Però un dia es desperta amb una sensació estranya al cos i després de mesos de proves i espases de Dàmocles, li cau a sobre un diagnòstic mèdic greu i inesperat. I necessita començar a prendre decisions. Escrita amb delicadesa i molt sentit de l'humor, i amb una profunditat sorprenent i il·luminadora, Gina és una novel·la original i poderosa, plena d'una vitalitat molt contagiosa.

L'any del mico Patti Smith

Club Editor L'Any del Mico és el 2016 de Patti Smith, llegenda viva del rock. Un recorregut físic i oníric a través dels llocs i dels records durant un any sencer -enriquit amb un "epíleg de l'epíleg" escrit durant el confinament. "Un cop vaig tenir set anys, aviat en tindré setanta", cantusseja Patti Smith mentre puja les escales de casa. L'Any del Mico comença amb la pèrdua d'un gran amic. ¿Què fas quan la gent que estimes deserta de la realitat? En el cas de Patti Smith, llegeixes i escrius, interpretes signes, beus litres de cafè i fas centenars de quilòmetres d'Uber. I t'aventures a un viatge estrany. Com els de quan tenies vint anys, però amb un ritme encara més excèntric perquè en tens 69. I d'incògnit sense buscar-ho, perquè ningú et reconeix. Patti Smith recorre el seu món per entendre'l de nou, les parades són les cases dels amics escampats i els llocs de què li parlen. Santa Cruz, Kentucky, Nova York, Lisboa, Tucson, el DF, l'Uluru, Blanes. Amb sorpresa, allò que tenia importància ja no en té i mentrestant s'obren camí noves preguntes. Embassament 13 Jon McGregor

Angle Editorial Cap d'Any en un petit poble de l'interior d'Anglaterra. Una noia de tretze anys ha desaparegut. La intensa recerca de veïns i policia no la trobarà, tot i que la investigació del cas s'allargarà setmanes, mesos... Aviat serà només un tema de conversa i tothom tornarà a la seva vida habitual, no necessàriament monòtona, que Jon McGregor retrata amb una delicadesa extraordinària: parelles que se separen, relacions imprevistes, veïns nous, amors adolescents o madurs, petites enveges, escàndols, amistats trencades... Al llarg de tretze anys McGregor fon la vida dels veïns amb el cicle natural -sempre reiteratiu, sempre canviant- i ens obliga a mirar les petites coses, els petits gestos per descobrir-nos la fascinació, el misteri i la bellesa que emanen i que sovint no sabem apreciar. El nus, la flor Enric Casasses

Barcino Aquest poemari d'Enric Casasses (Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2020) inclou els poemes que va anar escrivint en diverses llibretes al llarg de tres anys i els dibuixos que els acompanyaven. Es publica en color i amb un disseny que busca reproduir el format caòtic i eclèctic de la llibreta escrita i pintada a mà, amb els poemes repartits per les pàgines en diverses mides i disposicions. Segons l'autor, "aquest llibre és un moment vital d'uns pocs anys convertit en visió global de tot, és un "poema del món" que va agafant totes les formes i tons i estats d'ànim... i tan aviat parla de l'amor o relació íntima, com de la natura i la ciutat, i es planteja les preguntes filosòfiques i metafísiques, i fa assaig i crítica i sàtira i sarcasme de les coses i de les opinions literàries i vitals, i per això té forma de vers, de poesia en prosa, a vegades d'assaig, d'aforisme també molt, i gairebé també de petites narracions. El conjunt és un mosaic de trencadís que reconstrueix tot un món: el món, amb un estil que va del realisme més elemental a la fantasia més descabellada (tocant de peus a terra, sí, però el terra què és? On és?)". Enric Casasses obtingué el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2020. Les amistats traïdes David Nel·lo

Enciclopedia catalana Fins on som capaços d'arribar per aconseguir l'èxit? Salvador Togores, traductor literari, se'n va a Suïssa a fer una estada en una residència de traductors quan tot just fa un any de la mort del seu pare. Allà, per sorpresa, trobarà el famosíssim escriptor Bachtel, desaparegut de la circulació des de feia molts anys i autor de culte. En una altra època, Markus Bachtel havia estat amic íntim de la família de Togores, especialment del pare, però la relació es va trencar de manera abrupta i dolorosa. Durant un seguit de nits, Bachtel, com una Xahrazad moderna, li revela la increïble història de la seva vida i el perquè de la seva fugida i desaparició. En la novel·la es tracta l'amistat, l'amor i els límits de l'ambició. Les amistats traïdes és el 60è Premi Sant Jordi de novel·la. L'espai profund Lluis Calvo

Edicions Proa A L'espai profund, Lluís Calvo busca la depuració i l'essència, amb poemes breus d'imatgeria intensa, molt musicals i amb una estructura formal acurada. El llibre aborda qüestions com el pas del temps i l'amor, l'espiritualitat tant occidental com oriental, la llibertat, la incertesa davant del futur i les circumstàncies vitals, la recerca de la sobrietat, els referents de l'antiguitat o la relació amb la natura. Tots aquests nuclis temàtics han caracteritzat l'obra recent de Calvo, que aquí s'acompanyen del mestratge de poetes com Joan Teixidor, Màrius Sampere o Josep Carner, a més dels trobadors i d'Ausiàs March, sense oblidar referents més actuals com el cinema de David Lynch. L'espai profund ha estat guardonat amb el 61è Premi Carles Riba de Poesia.

L'esperit del temps

Martí Domínguez

Edicions Proa

L'esperit del temps va fer que un metge austríac s'interessés pel desenvolupament de les teories darwinistes. L'esperit del temps va fer que pensés a aplicar els estudis sobre el comportament animal al progrés de l'espècie humana. L'esperit del temps va fer que posés les seves investigacions al servei d'una política. L'esperit del temps el va convertir en un puntal de les teories que fonamentaven les pràctiques nazis. L'esperit del temps el va situar en el front de l'Est en la guerra contra els russos. L'esperit del temps no va impedir que a principis dels setanta aquest científic nazi rebés el Premi Nobel de Medicina.

L'esperit del temps és una novel·la que reflexiona sobre les foscors més inquietants de la naturalesa humana. L'esperit del temps és el premi Òmnium a la millor novel·la de l'any 2020.