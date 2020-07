Sant Jordi 2020: 70 novetats i recomanacions

Els rebrots de coronavirus amenacen la celebració del Sant Jordi d'estiu, previst per al 23 de juliol. Són moltes les ciutats que ja han cancel·lat els actes previstos. No obstant això, les llibreries físiques i en línia segueixen obertes i les vacances d'estiu solen oferir el temps necessari per a la lectura. Per això, us proposem setanta llibres, entre els quals trobareu escriptors consagrats, d'altres de novells i una selecció d'autors gironins, entre els quals alguns col·laboradors d'aquest diari.



Al final t'agradaré

Maria Mercè Roca

Rosa dels Vents

L'autora gironina Maria Mercè reflexiona sobre la gestió del perdó en la seva nova novel·la. El llibre el protagonitza la Rosó i l'August. Els dos es van conèixer a Girona entre els 70 i 80, es van casar i van formar una família, però més tard el matrimoni no va funcionar i van acabar trencant. Anys després, l'any 2018, la tranquil·litat dels dies de la Rosó es fa bocins quan l'August torna al cap de trenta anys d'absència. Al final t'agradaré comença i acaba en l'actualitat, mentre que a la part central transcorren els fets, entre Girona i Barcelona, que donen explicació i raó de ser al present.

Citant a la mateixa escriptora, en aquesta novel·la es "parla d'un greuge i de les possibilitats, o no, de perdonar i de ser perdonat i com ens enfrontem a la necessitat de demanar perdó i a la possibilitat de donar-lo, o no".



Halley 2042

Anna Carreras

Llibres del delicte

La nova novel·la d'Anna Carreras, una escriptora resident a la ciutat de Girona, analitza la relació dels humans amb la tecnologia i sobre els límits d'aquesta.

La història transita en primera persona a través dels ulls d'una escriptora, la Laia, que narra una investigació i que la introduirà en una trama criminal. La Laia té un germà, en Lluís, amb qui viu. A l'inici de la trama, en Lluís li demana a la Laia que li canviï l'habitació, ja que està cansat de sentir les relacions sexuals que mantenen els veïns del pis del costat. Ella, que escriu contes i no té horaris, accepta el canvi i dubta que la veïna nonagenària tingui tanta vida sexual. En aquells instants, la Laia es troba en un punt de saturació, de falta d'inspiració, i per un seguit d'esdeveniments vitals està en un mal moment i amb un peu a la depressió. Trobarà, però, l'al·licient que necessita quan comença a investigar i a escriure sobre els sorolls que senten ella i el seu germà al pis del costat.

Carreras està convençuda que el que s'explica a la novel·la és versemblant i que està passant al 2020 en molts llocs del planeta. De fet, creu que l'argument serà habitual el 2042 i per això ha posat aquest any al títol.



Cròniques des del centre de l'univers. Perseguint fantasmes a Portbou

Ramon Iglesias

Llibres del Segle

El periodista Ramon Iglesias, nascut a la població empordanesa de Portbou, fa un retrat literari del seu poble. Al nou llibre de la col·lecció Què us diré, Iglesias evoca des de Portbou anècdotes locals que, en realitat, descriuen fenòmens d'interès universals: La davallada de població que registra el municipi alt-empordanès des de fa dècades, l'abandonament que pateix el poble per part de les administracions, la seva singularitat com a espai fronterer, el seu cementiri amb vistes al mar, el monument a Walter Benjamin, la seva característica estació de ferrocarril i l'alcalde republicà que va ser l'últim a marxar a l'exili són alguns dels temes que aborda el periodista, col·laborador de Diari de Girona i director de Continguts de SER Catalunya.

Mar d'estiu

Rafel Nadal

Univers

Rafel Nadal, l'escriptor més venut el Sant Jordi de 2019, evoca en el seu nou llibre els seus records del mar mediterrani i relata moments viscuts a Stromboli a l'arxipèlag de les Eòlies, a Hidra, Xipre, Portlligat i Icària, l'illa dels miralls. En paraules del mateix autor, "el llibre vol ser un cant a la vida i un cant a la manera mediterrània de viure la vida, que és la mateixa aquí que a l'altra punta de la Mediterrània, hi ha moltes coses en comú i moltes diferències, aquest és el gran atractiu d'aquest mar".

El llibre, escrit en primera persona i que fa homenatge al mar de la seva infància i joventut, es divideix en tres parts. En primera instància, Rafael contextualitza què és el mar i quin significat té per ell, en segona, narra diferents viatges que realitzà pel Mediterrani i finalment reflexiona sobre l'experiència dels viatges i el paper que ha tingut el mar mediterrani en la història i la cultura occidental.

Aquest és el primer llibre que Rafel Nadal publica amb l'editorial Univers.

Ànima de Tramuntana

Núria Esponellà

Grup 62

Ànima de Tramuntana relata la història de dues dones d'èpoques molt distants que s'enfronten a les dificultats de la vida a la recerca del seu sentit. Una, és una arqueòloga de temps actual i l'altre, una dona que viu al segle III aC. Tot i que la distància temporal és gran, les inquietuds, les dificultats davant de la vida i la recerca del seu sentit resulten ser les mateixes.

L'obra ha permès a la gironina Núria Esponellà, guanyar el 53è premi Prudenci Bertrana de novel·la.

Apunts personals

Emilie Pine

L'altra editorial

L'autora irlandesa Emilie Pine, qui ja ha publicat diverses obres de crítica literària i com a acadèmica, escriu aquest llibre com a exercici de sinceritat. Pine abandona el rigor i la distància acadèmica de les seves darreres publicacions i ataca a les reflexions escrites a aquest llibre des del cos a cos, en una batalla descarnada per obrir-se pas a través de l'obscura selva que representen algunes de les vivències, reflexions i experiències que l'autora ha hagut de viure. Aquest relat s'inicia amb la mort del pare de l'autora a causa de l'alcoholisme, fet que la farà prematurament responsable de massa aspectes de la seva vida. Des d'aquesta primera parada, l'autora ens presentarà tots aquells episodis de la seva vida que l'han dut fins on és ara: la depressió, la infertilitat, violacions, etc. El refugi que la jove Emilie va trobar per fer front a tot això va ser la feina: convertir-se en una "workaholic" li permetia superar totes aquelles males experiències i evadir-se del dolor. Potser no era una solució al problema en si, però si això li permetia no pensar en ells. Tristament, aquesta és la situació de moltes altres dones a la societat patriarcal en la qual malauradament encara vivim.

Amb tot, els Apunts personals d'Emilie Pine bé podrien ser els Apunts personals de qualsevol dona que no ha pogut o no ha volgut ocupar l'espai que la societat ha reservat sempre pel gènere femení.

Ca la Weling

Gemma Ruiz

Edicions Proa

Que algú de l'altra punta de la terra faci el cop de cap de venir a viure al teu país. Que et triï a tu per veí. Que faci créixer els seus fills en la teva llengua perquè estimin el que tu estimes. I que aquest algú que treballa en una perruqueria dotze hores al dia, sis dies a la setmana, amorrada als teus peus, a les teves mans i als teus cabells, tingui la generositat d'explicar-te el seu món.

Hi ha un bon pessic de la Xina de la Wenling, en el llibre. Un bon pessic de la província de Zhejiang, d'on va venir un dia de fa deu anys. Però hi ha més perfums d'arreu, en aquesta casa de manicures, esquilades i permanents. Hi ha jubilades de Gràcia, joves tossudes, una embarassada enamorada, llàgrimes de la guerra del Vietnam, productes de cosmètica francesos, injustícies forjades a Amèrica i racisme ben empeltat.

Per això n'hi diuen ca la Wenling: perquè la modèstia de fora amaga una autèntica reserva d'humanitat, un catalitzador que arrenca confidències, desenterra tragèdies i fa esclatar riallades. Un centre d'intercanvi d'afectes que fa tant servei al barri com l'ambulatori, l'escola o el mercat. I tibant tot el llibre de dalt a baix, el regal d'una amistat. Perquè aquesta novel·la també celebra el fet de trencar el gel, el mirar als ulls, el començar una conversa. Perquè és possible transformar el lost in translation en unes ganes boges de fer-se entendre.

Una república com si...

Alaa Al Aswani

Edicions de 1984

El Caire, 25 de gener de 2011, desenes de milers de manifestants es rebel·len contra Mubarak i ocupen la plaça Tahrir. Alaa Al Aswani, autor del best-seller internacional L'edifici Iaqubian, torna amb una magnífica novel·la coral que rememora la revolta d'aquells dies.

Mentre la mobilització popular es troba en el seu punt àlgid, l'Asma i en Mazen viuen el naixement del seu amor envoltats d'una immensa multitud. També hi ha en Khàled i la Dània, estudiants de medicina, que ajuden els ferits de la manifestació; ell és fill d'un simple xofer, ella és la filla del general Alwani, el cap de seguretat de l'Estat, que té ulls a tot arreu, especialment damunt d'ells dos. També hi ha l'Aixraf, un actor relegat a papers secundaris l'amargor del qual només es dissipa pels moments de passió amb la seva minyona Ikram i que acaba sentint-se endut pel fervor revolucionari. Cada persona encarna una faceta d'aquesta revolució que canvia el rumb del destí tant propi com del país. Esperança, desig, hipocresia, repressió, Al Aswani encaixa aquí les peces de la història egípcia recent i descriu l'ànima d'una revolució que també és la seva. Però, com Saturn, la revolta devora els seus fills, especialment en una república que només ho aparenta. Fins avui dia, la publicació de la novel·la està prohibida a Egipte.

Extraordinàries

Diverses autores

Males Herbes Editorial

Recull quinze relats inèdits d'autores que estan a punt de fer un gran salt endavant. Una pinzellada de la literatura que vindrà, d'una banda perquè qui l'escriu són dones, i de l'altra perquè s'endinsen en els gèneres fantàstics amb una clara voluntat de renovar-los. Són històries que eixamplen els límits de les literatures de la imaginació i en capgiren les convencions, per oferir una perspectiva nova, més actual i més atractiva, d'alguns grans temes de la literatura de l'insòlit.

Hi ha paradoxes tecnològiques, dracs, detectius hàptics, dones d'aigua, marcians o futurs distòpics; tanmateix, aquests mons llunyans i aquests fets insòlits tan habituals en la cultura popular dels nostres dies porten a territoris inesperats i a situacions que mai s'han pogut preveure.

Mujer de frontera

Helena Malero Garzón

Ediciones península

Quan Helena Maleno va arribar al Marroc el 2002 amb el seu fill, dues maletes i un projecte laboral de tres mesos, no podia imaginar fins a quin punt aquell país i la lluita pels drets de les poblacions migrants que el travessaven transformarien la seva vida per sempre.

Ja instal·lada a Tànger de manera definitiva, l'Helena es va endinsar en els assentaments provisionals dels boscos que envolten Ceuta i Melilla i va començar a denunciar sense descans les violacions de drets d'aquells que busquen creuar, per terra o per mar, una frontera que els permeti aconseguir Europa. La primera crida des d'una pastera la va rebre l'any 2007: l'embarcació s'estava enfonsant i un dels individus que anaven en ella tenia el seu telèfon. Helena va avisar immediatament a Salvament Marítim perquè acudís a rescatar-los. Va ser la primera de centenars de milers de crides i tuits alertant de pasteres a la deriva per a protegir la vida.

No és una cosa que anés a sortir-li gratis. Una tarda, mentre tornava a la seva casa després de recollir a la seva filla del col·legi, Helena es va trobar amb dos policies de paisà que l'esperaven. Els tribunals marroquins l'acusaven de tràfic d'immigrants i foment de la immigració il·legal. La causa, iniciada per un controvertit dossier de la policia espanyola, va posar en marxa un moviment internacional de suport a Maleno i va fer evident fins a quin punt les autoritats europees estan disposades a jugar brut quan es tracta de protegir les fronteres. I a costa de qui sigui.

Gent normal

Sally Rooney

Edicions del Periscopi

En Connell i la Marianne han crescut al mateix poble de l'interior d'Irlanda, però en realitat provenen de dos mons molt diferents. La Marianne és una noia orgullosa, inadaptada i solitària. En Connell és un dels nois més populars de l'institut. També és el fill de la dona de fer feines de la mansió on viu la Marianne. Quan, tot i les diferències socials, sorgeix entre ells una connexió especial, provaran de mantenir-la oculta.

Gent normal és una història delicada sobre com una persona pot transformar la vida d'una altra. És també una novel·la contundent sobre la incomunicació, sobre com ens sentim, sobre com necessitem els altres per ser qui som i, sobretot, quines relacions de poder i domini s'estableixen dins les relacions amoroses. És irònica i seductora, perspicaç i atrevida.

Atrapa la llebre

Lana Bastasic

Edicions del Periscopi

Després de dotze anys sense saber res l'una de l'altra, la Sara, que ha emigrat a Dublín i viu allunyada dels fantasmes del passat, rep una trucada de la Lejla, que li demana que torni a Bòsnia i l'acompanyi a buscar el seu germà, desaparegut durant la guerra. Juntes aniran amb cotxe de Mostar a Viena en un viatge que, més que un retrobament inofensiu entre dues velles amigues, serà un camí a un cor de les tenebres profundament balcanitzat.

Aquesta road trip literària és una novel·la brillant i devastadora que, amb un llenguatge subtil i autèntic, retrata la relació complicada entre dos personatges inoblidables i ens mostra, sense por dels tabús, com els traumes dels conflictes ressonen al llarg dels anys.

Ignot

Manuel Baixauli

Edicions del Periscopi

Quan Mateu, un pintor en hores baixes, rep l'encàrrec d'il·lustrar els textos d'un escriptor anomenat Crisòstom, accepta sense pensar-s'ho dues vegades. Però qui és, realment, Crisòstom? Per què no ha transcendit, la seva obra? A poc a poc, Mateu descobrirà un personatge humil però fascinant, un geni desconegut, i se submergirà en un món insòlit, ple de miralls i poblat per individus solitaris i esquius.

Imaginativa, enginyosa i enlluernadora, Ignot és una novel·la que gira al voltant de la necessitat de crear, de les expectatives i de la frustració. Manuel Baixauli, un dels autors més singulars de les nostres lletres, ens ofereix una veu literària única i una demostració de capacitat narrativa de primer ordre.

La drecera

Miquel Martín i Serra

Edicions del Periscopi

L'escriptor de Begur, col·laborador del Diari de Girona, retrata els anys decisius de canvi d'un nen i el seu pas de la infantesa a la pubertat a La drecera. La novel·la està escrita des de la veu d'un nen, per, en primera persona, des d'una pretesa innocència, analitzar els grans temes de la vida i enfrontar les grans veritats. En aquest trajecte vital, el protagonista descobreix un món inaccessible del luxe perquè els seus pares treballen per a famílies amb molts diners. Tal com destaca Martín, "el protagonista acaba veient que el món dels diners és tot façana" i aprendrà a valorar més "les coses espirituals i essencials" per sobre de les materials.

Un mag de Terramar

Ursula K. Le Guin

Raig verd

En Ged és un nen que té una gran habilitat en les arts màgiques de Terramar, que s'articulen coneixent els noms veritables de les coses. El seu poder i ambició creixen, i el seu mestre decideix enviar-lo d'adolescent a l'escola de mags de Terramar. En Ged mostra grans habilitats a l'escola, però la vanitat i la rebel·lia no l'ajuden a adaptar-s'hi; és massa conscient que posseeix un gran poder. En un duel màgic per resoldre una discussió amb un company d'escola, en Ged allibera una criatura de la foscor que l'ataca i el persegueix. Creu que només pot fugir-ne i travessarà mitja Terramar per alliberar-se'n. Però de què fuig, en realitat?

Cavalcarem tota la nit

Carlota Gurt

Edicions Proa

Cavalcar tota la nit és avançar a les fosques cap a unes fronteres que semblen inabastables, però que no sempre ho són. Cavalcar tota la nit és no defallir i perseguir la lluna, infatigables. Cavalcar tota la nit és no tenir por de combatre la foscor que portem a dins ni la que ens ve de fora. Personatges que podrien ser el teu veí, la teva filla, la teva verdulaire o tu mateix protagonitzen aquest recull fent malabars amb l'amor que se'ls marceix als dits, la vida que se'ls emporta i el deure que els colga. Són uns contes amb dosis tonificants d'humor i de mala bava, que desperten somriures, però també desassossec. Carlota Gurt ens fa creuar l'abisme de la llibertat per una corda fluixa trenada amb desitjos i pors. Un debut literari impetuós i carregat de talent.

Cavalcarem tota la nit va permetre a Carlota Gurt guanyar el Premi Mercè Rodoreda l'any 2019.

Gina

Maria Climent

L'altra editorial

«Quan ets menuda, no t'imagines que res pot anar malament. Lo futur és un bufet lliure infinit, és tot teu, és inabastable, és etern, i morir-te et passarà, però en una altra vida. Hi ha gent que ja ho sap, que ho té fotut, perquè han tingut la mala sort d'haver nascut en un país en guerra o un entorn desfavorable. En este món de merda per desgràcia en tenim milions i milions i milions d'exemples, de xiquets amb un futur complicat. Però no era el meu cas. Jo donava per feta la vida fàcil. La felicitat, potser. Sí, donava la felicitat per segura. A mi, la vida m'aniria de cara.»

Que la vida va de debò la Gina ho descobreix de cop: encara té l'adolescència a prop, i l'edat adulta, amb tots els compromisos, li cau molt lluny. Però un dia es desperta amb una sensació estranya al cos i després de mesos de proves i espases de Dàmocles, li cau a sobre un diagnòstic mèdic greu i inesperat. I necessita començar a prendre decisions.

Escrita amb delicadesa i molt sentit de l'humor, i amb una profunditat sorprenent i il·luminadora, Gina és una novel·la original i poderosa, plena d'una vitalitat molt contagiosa.

L'any del mico

Patti Smith

Club Editor

L'Any del Mico és el 2016 de Patti Smith, llegenda viva del rock. Un recorregut físic i oníric a través dels llocs i dels records durant un any sencer -enriquit amb un "epíleg de l'epíleg" escrit durant el confinament.

"Un cop vaig tenir set anys, aviat en tindré setanta", cantusseja Patti Smith mentre puja les escales de casa. L'Any del Mico comença amb la pèrdua d'un gran amic. ¿Què fas quan la gent que estimes deserta de la realitat? En el cas de Patti Smith, llegeixes i escrius, interpretes signes, beus litres de cafè i fas centenars de quilòmetres d'Uber. I t'aventures a un viatge estrany. Com els de quan tenies vint anys, però amb un ritme encara més excèntric perquè en tens 69. I d'incògnit sense buscar-ho, perquè ningú et reconeix.

Patti Smith recorre el seu món per entendre'l de nou, les parades són les cases dels amics escampats i els llocs de què li parlen. Santa Cruz, Kentucky, Nova York, Lisboa, Tucson, el DF, l'Uluru, Blanes. Amb sorpresa, allò que tenia importància ja no en té i mentrestant s'obren camí noves preguntes.

Embassament 13

Jon McGregor

Angle Editorial

Cap d'Any en un petit poble de l'interior d'Anglaterra. Una noia de tretze anys ha desaparegut. La intensa recerca de veïns i policia no la trobarà, tot i que la investigació del cas s'allargarà setmanes, mesos... Aviat serà només un tema de conversa i tothom tornarà a la seva vida habitual, no necessàriament monòtona, que Jon McGregor retrata amb una delicadesa extraordinària: parelles que se separen, relacions imprevistes, veïns nous, amors adolescents o madurs, petites enveges, escàndols, amistats trencades...

Al llarg de tretze anys McGregor fon la vida dels veïns amb el cicle natural -sempre reiteratiu, sempre canviant- i ens obliga a mirar les petites coses, els petits gestos per descobrir-nos la fascinació, el misteri i la bellesa que emanen i que sovint no sabem apreciar.

El nus, la flor

Enric Casasses

Barcino

Aquest poemari d'Enric Casasses (Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2020) inclou els poemes que va anar escrivint en diverses llibretes al llarg de tres anys i els dibuixos que els acompanyaven. Es publica en color i amb un disseny que busca reproduir el format caòtic i eclèctic de la llibreta escrita i pintada a mà, amb els poemes repartits per les pàgines en diverses mides i disposicions.

Segons l'autor, "aquest llibre és un moment vital d'uns pocs anys convertit en visió global de tot, és un "poema del món" que va agafant totes les formes i tons i estats d'ànim... i tan aviat parla de l'amor o relació íntima, com de la natura i la ciutat, i es planteja les preguntes filosòfiques i metafísiques, i fa assaig i crítica i sàtira i sarcasme de les coses i de les opinions literàries i vitals, i per això té forma de vers, de poesia en prosa, a vegades d'assaig, d'aforisme també molt, i gairebé també de petites narracions. El conjunt és un mosaic de trencadís que reconstrueix tot un món: el món, amb un estil que va del realisme més elemental a la fantasia més descabellada (tocant de peus a terra, sí, però el terra què és? On és?)".

Enric Casasses obtingué el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2020.

Les amistats traïdes

David Nel·lo

Enciclopedia catalana

Fins on som capaços d'arribar per aconseguir l'èxit? Salvador Togores, traductor literari, se'n va a Suïssa a fer una estada en una residència de traductors quan tot just fa un any de la mort del seu pare. Allà, per sorpresa, trobarà el famosíssim escriptor Bachtel, desaparegut de la circulació des de feia molts anys i autor de culte. En una altra època, Markus Bachtel havia estat amic íntim de la família de Togores, especialment del pare, però la relació es va trencar de manera abrupta i dolorosa. Durant un seguit de nits, Bachtel, com una Xahrazad moderna, li revela la increïble història de la seva vida i el perquè de la seva fugida i desaparició.

En la novel·la es tracta l'amistat, l'amor i els límits de l'ambició. Les amistats traïdes és el 60è Premi Sant Jordi de novel·la.

L'espai profund

Lluis Calvo

Edicions Proa

A L'espai profund, Lluís Calvo busca la depuració i l'essència, amb poemes breus d'imatgeria intensa, molt musicals i amb una estructura formal acurada. El llibre aborda qüestions com el pas del temps i l'amor, l'espiritualitat tant occidental com oriental, la llibertat, la incertesa davant del futur i les circumstàncies vitals, la recerca de la sobrietat, els referents de l'antiguitat o la relació amb la natura. Tots aquests nuclis temàtics han caracteritzat l'obra recent de Calvo, que aquí s'acompanyen del mestratge de poetes com Joan Teixidor, Màrius Sampere o Josep Carner, a més dels trobadors i d'Ausiàs March, sense oblidar referents més actuals com el cinema de David Lynch.

L'espai profund ha estat guardonat amb el 61è Premi Carles Riba de Poesia.

L'esperit del temps

Martí Domínguez

Edicions Proa

L'esperit del temps va fer que un metge austríac s'interessés pel desenvolupament de les teories darwinistes. L'esperit del temps va fer que pensés a aplicar els estudis sobre el comportament animal al progrés de l'espècie humana. L'esperit del temps va fer que posés les seves investigacions al servei d'una política. L'esperit del temps el va convertir en un puntal de les teories que fonamentaven les pràctiques nazis. L'esperit del temps el va situar en el front de l'Est en la guerra contra els russos. L'esperit del temps no va impedir que a principis dels setanta aquest científic nazi rebés el Premi Nobel de Medicina.

L'esperit del temps és una novel·la que reflexiona sobre les foscors més inquietants de la naturalesa humana. L'esperit del temps és el premi Òmnium a la millor novel·la de l'any 2020.

Mònica Mir

Miquel de Palol

Angle Editorial

És estiu a Platja d'Aro i Mònica Mir té una idea: si el seu padrastre s'emboliqués amb la tal Midoissa, la seva mare tindria una preocupació real, deixaria d'estar a sobre d'ella i guanyaria llibertat. La Mònica és una jove segura d'ella mateixa, que es mou amb confiança entre amics, amants i família. Però coneixerà en Lucas, component de Solidaris Transversals, un grup que denuncia el capitalisme, i la novel·la, que el lector podia entendre com una comèdia lleugera, derivarà cap a una intriga al voltant de la corrupció i les identitats diferents que som capaços d'adoptar per estimar, trair o simplement sobreviure.

La Mansión

Anne Jacobs

Plaza & Janes Editores

Una casa senyorial. Una aristocràtica família. Un amor inassolible€ Franziska no pot creure que sigui cert: finalment està de retorn a la casa familiar dels Von Dranitz. Durant el caos de la Segona Guerra Mundial va haver de renunciar a la majestuosa mansió en l'est d'Alemanya, però l'anhel de retornar sempre la va perseguir. Mai va poder oblidar els temps gloriosos previs a la guerra, les seves il·lusions i els seus desitjos d'una vida al costat del seu gran amor, Walter Iversen. Va ser una època feliç fins que la guerra els va separar i va destruir els seus somnis. El seu amor semblava perdut per sempre... però Franziska mai va abandonar l'esperança.

Tota una vida per recordar

Núria Pradas

Columna

La Sophie Simmons, amb només setze anys, deixa la seva família a Nova York l'any 1932 per anar a Los Angeles en plena depressió perseguint el seu gran somni: treballar com a animadora de dibuixos a Disney Studios. Aviat descobrirà, però, que no és un món per a dones. I així, entre amors i desamors, encaixant els cops que li dona la vida, la Sophie lluitarà fins al final enmig d'una època convulsa que marcarà un abans i un després en els professionals de l'animació de principis del segle xx.

Tota una vida per recordar és una novel·la amb una protagonista femenina forta, un entorn històric fascinant i una barreja intrigant de personatges de ficció i de la vida real. Tota una vida per recordar és el premi Ramón Llul 2020.

Les cuques

Julià Guillamón

Anagrama

Les cuques és un llibre sobre el temps, un viatge de la infantesa a la vellesa, per mar i muntanya. En cada etapa hi ha un insecte, una cuca que apareix en una paret o en una flor, i que fa possible el transport. Seixanta-un fragments que s'articulen en la novel·la de tres estius: des del xoc d'haver de renunciar als llocs estimats fins als preparatius per tornar al bosc.

Inspirada en Maduixes silvestres, la pel·lícula d'Ingmar Bergman, Les cuques convida a mirar la natura amb uns ulls nous. I veure-s'hi a dins com a nen, fill, nebot, net, jove, gran, xicot, amant, marit, cuidador, pare amatent. També és un bestiari quotidià que retrata amb subtilesa l'escarabat rinoceront dels vespres d'estiu, la mosca que no pot sortir d'una ampolla de cervesa, el borinot que passa l'hivern al passadís, la papallona que busca la clapa de sol, el cuc de l'ampolla de mescal.

Finalment, Les cuques és una història de reparació psicològica que comença on s'acaba Travessar la riera i és el llibre-testimoni sobre l'experiència de sortir del coma.

En busca del unicornio

Ana Miralles i Emilio Ruiz

Astiberri

1471. Liderant una banda de fidels ballesters, Juan d'Olid abandona Castella en secret, amb destinació a l'aventura i les terres desconegudes de l'Àfrica subsahariana. L'objectiu de l'expedició és aconseguir una banya d'unicorn el més ràpid possible: el futur del regne depèn d'això. Seguint el consell dels experts més destacats de la seva època, Juan d'Olid i els seus companys porten amb si l'única cosa que pot ajudar-los en la seva cerca: una verge. Perquè només una donzella té el poder d'acostar-se al més formidable dels unicorns. Mentrestant, els apotecaris del rei Enric IV de Castella, sobrenomenat "l'Impotent", esperen amb impaciència aquesta llegendària banya, ja que es diu que pot curar al Rei i garantir la continuació de la línia real...

A la recerca de l'unicorn és l'adaptació de la novel·la homònima de Juan Eslava Galán, guanyadora del premi Planeta 1987 que porta venuts gairebé un milió d'exemplars. Aquesta edició recopila per primera vegada els tres toms publicats, per la desapareguda editorial Glénat Espanya, el 1997, 1998 i 1999, totalment esgotats.

Un lloc anomenat antany

Olga Tokarczuk

Edicions Proa

Són diverses generacions les que lluiten per la felicitat a l'Antany, un indret fictici i mític al cor de Polònia, en aquesta enlluernadora novel·la en què realitat i màgia es fonen per crear un univers literari bell i esborronador. La Gran Guerra, sota les banderes del tsar; l'ocupació nazi i després la soviètica durant la Segona Guerra Mundial; el règim comunista, la corrupció i el pes de la dictadura... El pas de la història deixa sentir els seus efectes en els habitants de l'Antany i les seves vides. I els horrors i la il·lusió de felicitat del segle XX s'encarnen en un trencadís de personatges inoblidables i les seves històries entrecreuades, narrades en una construcció prodigiosa que ens fa passar dels anhels més profunds a l'humil mecanisme d'un molinet de cafè, dels deliris massa humans al silenci del miceli sota el bosc humit, mentre la modernitat avança inexorable sobre un món que semblava immune al pas del temps.

QualityLand

Marc-Uwe Kling

Tusquets Editores

Benvingut a QualityLand, en un futur no gaire llunyà. A QualityLand tot funciona bé: el treball, l'oci i les relacions s'optimitzen mitjançant algorismes. Hi ha coses curioses, com que el teu cognom és el treball que tenien el teu pare o la teva mare en el moment en què et van concebre, i per a confirmar una compra realitzada en TheShop has de besar l'Ipad. I els algorismes et suggereixen (i imposen) fins i tot la teva possible parella perfecta. No obstant això, un dels seus ciutadans, Peter Sinempleo, sap que alguna cosa va malament, almenys en la seva vida; és, a més, dels pocs que es permeten no estar d'acord amb el món que viu, i al qual no li importa perdre punts (perquè el sistema, sí, t'avalua constantment). Si a QualityLand tot és realment tan perfecte, per què hi ha drons que tenen por de volar o robots de combat amb estrès posttraumàtic? Per què les màquines s'estan tornant més humanes, però les persones actuen com a robots?

L'estrangera

Claudia Durastanti

L'altra editorial

Amb sis anys, Claudia Durastanti va emigrar a un poble petit del sud d'Itàlia provinent de Brooklyn. Filla de pares sords que van lluitar contra l'aïllament bastint una relació passional i conflictiva, i que han triat viure d'esquena a la discapacitat, Durastanti va tenir una infantesa convulsa i fràgil que la va dotar, en canvi, de la capacitat d'arrelar a qualsevol banda, com una planta tossuda. A cavall entre un llibre de memòries, un dietari de viatges i un assaig personal, i amb la tensió i el ritme d'una novel·la convencional, L'estrangera és el relat d'una educació sentimental magnètica i original que salta de les històries d'una família italoamericana al Brooklyn dels anys seixanta a la quasidistòpica realitat del Londres post-Brexit. Sense dramatismes, amb sentit de l'humor i intel·ligència literària, Durastanti hi explora la memòria i la vida viscuda, els viatges, la família i la sensació permanent de desubicació. I, per sobre de tot, L'estrangera és un homenatge a la família, a les diversitats físiques i a les diferències de classe, una investigació dels diferents tipus de silencis -el silenci de la sordesa, el silenci de l'immigrant, el silenci d'una noia- convertida en una declaració d'amor pel llenguatge.

Històries de Frontera

Josep Clara

Editorial Gavarres

Històries de Frontera no és un llibre d'història, sinó d'històries, de relats de persones i situacions, de divulgació seriosa i formal, que aplega setanta narracions de caire històric sobre un mateix àmbit territorial de frontera, el dels Pirineus Orientals, de la Cerdanya a la mar Mediterrània.

El viatge

Luigi Pirandello

Petits Plaers

El viatge, que ha estat traduït pel poeta gironí Narcís Comadira, és la història d'un desconfinament tan bonic i tan fràgil com ho és la protagonista d'aquesta història.

Fa tretze anys que l'Adriana Braggi no surt de casa. Des que va morir el seu marit, viu reclosa en el dol més sever. De fet, abans de casar-se tampoc havia sortit mai del poblet sicilià que l'havia vist néixer. Tot d'una, però, l'aparició d'uns lleus símptomes de malaltia faran que el seu cunyat l'obligui a anar a veure el metge a la capital i, com a conseqüència, a emprendre un viatge que li descobrirà tota la vida i tota la tendresa que s'ha perdut fins ara.

Històries d'exili

Joseph Roth

Pagès editors

Vuitanta anys després de la mort de Joseph Roth, Pagès editors presenta uns relats fins ara desconeguts pel públic català, quatre novel·les breus escrites entre 1933 i 1936, durant la primera fase del seu exili davant l'ascens imparable del nazisme. Els relats que es recullen en aquest volum són El cap d'estació Fallmerayer (1933), El bust de l'emperador (1934), Triomf de la bellesa (1935) i Confessió d'un assassí, explicada en una nit, que Roth va enllestir la primavera del 1936 i sobre el qual gira l'eix temàtic d'aquest llibre. En el llibre, s'hi identifica la repressió i la intolerància que hi ha darrere de totes les històries d'exili.

Sense por de morir

Anna Teixidor

Pòrtic

Qui eren els autodenominats "mujahidins de Ripoll" que es van acabar convertint en terroristes? De quina manera l'imam Abdelbaki Es-Satty va aconseguir canalitzar les frustracions d'aquests joves sense que s'activés cap alarma? Quins altres nois van estar sota la seva influència sense formar part del grup que va atemptar a Barcelona i Cambrils?

A partir de la lectura del sumari i de més d'un centenar d'entrevistes al Marroc, a Bèlgica i a diversos punts d'Espanya, la periodista Anna Teixidor ha reconstruït les biografies d'aquells joves de Ripoll, la gestació del grup i la preparació dels atemptats. A través de la vídua, els companys de cel·la i els testimonis que van seguir la seva evolució ideològica, el llibre també fa un retrat d'Es-Satty, un impostor que projecta ombres que arriben fins al CNI. Quina complicitat tenia Es-Satty amb els cossos d'intel·ligència de l'Estat? Quin impacte han tingut els atemptats entre els veïns de Ripoll? Quina lectura n'han fet els seus familiars i amics? S'està treballant per evitar que a Catalunya torni a passar un fet així?

Captius de l'altitud

Ramon Majó

CEB / Zenobita

L'alpinista Joan Frontera, conegut com el Joanet, a recorregut mig món escalant. Ho va fer per primera vegada l'any 1940 a l'agulla de la Trumfa de Montserrat i des de llavors aquesta ha estat la seva passió. En el llibre Captius de l'altitud s'expliquen els seus 57 anys d'escalada, com Majó ha viscut la muntanya, es fa incís en la seva motivació i entre altres qüestions que demostren la seva devoció per la muntanya.

Pandemia

Slavoj Žižek

Anagrama

Slavoj Žižek fa una reflexió d'urgència sobre la crisi del coronavirus. Sobre la seva relació amb la política, l'economia, la por i les llibertats. Sobre la connexió entre l'expansió de la pandèmia i el model socioeconòmic de les societats modernes. Sobre la COVID-19 com a últim advertiment davant la crisi ecològica que sobrevola el futur del món. Sobre la necessitat de no quedar-se en la mera reflexió ingènua sobre com aquesta crisi ens ensenya què és el veritablement essencial en la nostra quotidianitat, sinó anar més enllà i pensar quina forma d'organització social substituirà al Nou Ordre Mundial liberal-capitalista. Žižek es pregunta: Com canviarà la pandèmia no ja les nostres vides sinó la societat sencera?

Epidemiocracia

Javier Padilla i Pedro Gullón

Capitán Swing

«Els virus no entenen de fronteres ni de classes socials». No hem parat d'escoltar aquesta frase com un mantra, com una aventura màgica en la qual els virus apareixen d'un espai neutre, arriben, infecten i desapareixen. Però és fals: les epidèmies no sorgeixen del no-res, parteixen d'uns contextos socials i polítics concrets; i entendre aquest substrat polític, econòmic, sanitari i social és clau per a analitzar com afecten. La pesta, la tuberculosi, la sida, l'Ebola, la malària i recentment la COVID-19 van sorgir de contextos determinats, van impactar de manera diferencial sobre determinats grups socials i van transformar les societats que es van trobar. Ara toca preguntar-se: Qui està més exposat a emmalaltir durant una epidèmia? Qui és més vulnerable a les seves conseqüències socials? Quines respostes polítiques sanitàries (i no sanitàries) tenim per a actuar enfront d'una crisi epidèmica? Quina sanitat volem per a fer front a les epidèmies? Quines transformacions socials ens queden després d'una crisi epidèmica?

Sortim de l'UCI

Laia Estrada i Xavier Milian

Tigre de paper

La pandèmia de la Covid-19 ens ha abocat a una vivència distòpica sense precedents. Amb milions d'infectats i centenars de milers de morts arreu del món, la majoria de sistemes sanitaris s'han vist col·lapsats. A casa nostra, enmig dels multitudinaris aplaudiments diaris, veus crítiques han alertat que no volien ser heroïnes sinó treballar amb condicions laborals dignes, amb més recursos i en un model sanitari totalment públic.

D'aquesta crisi sanitària n'hem de sortir més conscienciades que mai de la importància de disposar d'un sistema sanitari totalment públic, capaç de fer front a les necessitats quotidianes que deriven de la societat injusta en què vivim i, alhora, poder afrontar crisis extraordinàries com la de la Covid-19.

Aquest llibre és una eina que ens ajuda a entendre com hem arribat fins aquí, mostra quin és el veritable rostre d'un sistema sanitari que ja havia sigut retallat i privatitzat i desplega una proposta de treball per caminar cap a un nou model realment públic i al servei de la gent. Ho devem a totes les persones que han estat, i continuaran estant, a primera línia. I ens ho devem a nosaltres mateixes, perquè ens hi va la vida.

La verdad de la pandémia

Cristina Jiménez

Ediciones Martínez Roca

El 31 de desembre de 2019 la Xina va informar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre l'aparició de diversos casos de pneumònia de causa desconeguda a Wuhan, una ciutat de la província de Hubei. El 23 de gener es va tancar Hubei. El 31 de gener l'OMS va decretar l'emergència sanitària global. Després que el màxim organisme a escala mundial de la salut declarés l'aparició d'aquesta pandèmia global i els periodistes, governants i polítics —encara que no tots— l'acceptessin sense piular, les preguntes, angoixants, es van succeir sense resposta: Per què tanta insistència a parar el món, a confinar-nos a casa? Quin era l'origen real del virus? La Xina havia explicat la veritat? Va ser un atac dels Estats Units? Per a Cristina Martín, després de molts anys dedicats a l'estudi del món geo-politicoeconòmic, el context de la crisi de la Covid-19 era clar: era una guerra, i és que els successos geopolítics no succeeixen aïllats, tots estan interconnectats entre si, i, a més, succeeixen en unes circumstàncies concretes i amb uns interessos econòmics i de lobbies de poder molt precisos. En aquest inquietant llibre, aquests i altres misteris trobaran una clara i contundent resposta.

La pared

Marlen Haushofer

Volcano

Després de visitar a uns amics a la seva casa dels Alps i després d'una catàstrofe pel que sembla inexplicable, una dona queda aïllada de la resta del món per una paret invisible. Sense més presència humana –només en companyia d'un gos de caça, una vaca i una gata– la seva vida es redueix a la lluita per sobreviure. No obstant això, la solitud farà que desenvolupi una relació íntima i simbiòtica amb la naturalesa, a més d'interrogar-se sobre la seva raó de ser en el món.

La pared és una novel·la de caràcter distòpic que s'ha convertit en obra de culte del feminisme i l'ecologia.

Dones de Ferro

Margarida Codina

Efadós

Serrós, Pallars Sobirà, 1855. Tomàs de Sagalàs, hereu de Casa Castell, la més rica de la comarca, apareix ofegat al riu de Sall. La seva germana bessona, Isabel, vol que tot s'atribueixi a un accident desgraciat i el fa enterrar de seguida. Però hi ha qui diu que el mort duia pedres a les butxaques.

La mort del Tomàs coincideix amb la desamortització de Madoz. S'obre un món nou d'oportunitats per canviar els antics equilibris de forces a la vall. Terres, molins i concessions mineres es posen en subhasta. Segons qui les adquireixi es reforçarà el poder de les antigues cases fortes o podran prosperar les més pobres. També a Casa Castell hi pot haver canvis, que afectarien directament la vida de la vall. L'herència del Tomàs enfrontarà les dues dones que viuen sota el seu sostre: la Isabel, una jove amb voluntat de ferro que només viu per veure engrandits el poder i la riquesa de Casa Castell, i l'Amèlia, vídua del Tomàs, una noia de caràcter feble, a qui la nova situació supera de totes totes. Al seu voltant hi ha els interessos i ambicions dels altres habitants del poble. I el d'alguns homes de negocis de Barcelona que veuen en la muntanya una bona oportunitat per enriquir-se a tot preu. Enmig de tot plegat s'hi barregen diferents històries d'amor que dificulten encara més les decisions.

Listas, guapas, limpias

Anna Pacheco

Caballo de Troya

És el començament de l'estiu i la protagonista de Listas, guapas, limpias vol deixar al seu nuvi, però hi ha alguna cosa que li ho impedeix. També hi ha alguna cosa que li fa dubtar quan arriba a una festa plena de desconeguts i li demanen que sigui ella la que posi la pròxima cançó; o quan està amb la seva mare en el supermercat del barri i ha de triar una marca de pizza congelada per al sopar; o fins i tot quan està parlant amb la seva amiga d'infància, Yaiza, i no és capaç de sincerar-se sobre els seus plans de futur. Aquest sentiment paralitzador no és una altra cosa que la seva consciència calcigant cadascuna de les grans o petites decisions que haurà de prendre ara que a ulls de tots ja és una dona adulta.

A través d'una primera persona íntima però també àcida, en aquest primer assalt a la ficció de la periodista Anna Pacheco trobem a una dona en permanent conflicte amb les seves idees polítiques, la construcció social del seu gènere i de la seva classe. En el llibre no hi falten, a més, les referències a la cultura pop dels 90 i els 2000, l'exploració de la sexualitat femenina i una constant d'idees carregades d'humor negre.

Despojos

Rachel Cusk

Libros del Asteroide

El 2009, el matrimoni de la Rachel Cusk va arribar a la seva fi i el seu món es va fracturar: "la vida que havíem construït junts es va desarmar, com un puzle convertit en un munt de peces amb les vores retallades". Despojos és el relat d'aquesta ruptura, en la qual una escriptora i mare de dues nenes observa les seves pròpies reaccions davant la destrucció de la vida tal com l'havia entès fins llavors. Una dona que, mentre crea una nova individualitat per a ella i un nou model de família per a les seves filles –en una societat que situa l'amor conjugal com a centre sagrat i indestructible d'una família–, descobreix una inesperada vulnerabilitat, però també llibertats i fortaleses desconegudes.

Reflexos en un ull daurat

Carson McCullers

L'altra editorial

Situats en una base militar al sud dels Estats Units, durant els anys trenta, la novel·la narra la història del capità Penderton, un oficial turmentat per la seva sexualitat, la seva dona Leonora, frívola i coqueta, i el soldat Williams, un jove solitari i introvertit. Amb l'arribada a la base del Major Langdon, casat amb la fràgil i vulnerable Alison, les tensions esclaten en un infern asfixiant i claustrofòbic. Reflexos en un ull daurat explora la solitud dins del matrimoni, l'alienació i l'amor no correspost.

Persecució

Toni Sala

L'altra editorial

Toni Sala, nascut a Sant Feliu de Guíxols, és el guanyador de la 49a edició del Premi Crexells que concedeix l'Ateneu Barcelonès, per la seva novel·la Persecució. El mateix Sala explica que "aquesta novel·la parla sobre quina capacitat tenim de mirar el mal".

Persecució és una obra que compta amb quatre veus, en primera persona, que s'inicia amb una confessió impactant: l'Elia comenta que sortia amb un home fins que li va explicar que havia assassinat la seva dona deu anys enrere i que havia passat per la presó. L'assassí és un altre dels protagonistes, juntament amb un antic company de presó i una hostessa de vol reconvertida en treballadora d'un hotel de Riudellots.

En la narració, l'autor parla del mal, de la mort i no s'estalvia escenes molt cruels.

Asesinato en Concarneau

Jean-Luc Bannalec

Grijalbo

Bannalec ha escrit el cas número vuit del comissari Dupin: Qui va matar al doctor Chaboseau?

La crida de la senyora Chaboseau informant que ha trobat mort al seu marit al pati de la seva casa, troba a Dupin en una comissaria que funciona a mig gas a causa de les reformes en l'edifici. De seguida es confirma que es tracta d'un cas d'assassinat i els sospitosos resulten ser personatges molt coneguts de Concarneau. Molt aviat apareixerà un nou cadàver, un atac intencionat a una drassana acabarà amb diversos ferits i desapareixerà una persona. Dupin descobrirà que l'assassinat del doctor Chaboseau presenta similituds amb El gos Canelo, la qual cosa li portarà a submergir-se en els arxius de la ciutat a la recerca de la història que va donar peu a la novel·la de Simenon.

Sang a la neu

Jo Nesbø

Edicions Proa

L'Olav Johansen té la vida solitària d'un assassí a sou. Amb un talent extraordinari, per cert. Però quan la teva feina és fer desaparèixer gent —per sempre— és difícil fer-se gaire amb ningú. També té una estranya capacitat per a la compassió i la tendresa. I, ara, finalment ha conegut una dona amb qui pot imaginar una vida junts. Però hi ha dos problemes. És la dona del seu cap. I acaba d'encarregar a l'Olav que la mati.

A Sang a la neu, Jo Nesbø, autor de la cèlebre sèrie de novel·les de l'inspector Harry Hole, barreja el seu món nòrdic amb la novel·la negra americana més clàssica i ofereix una història breu i intensa, on amor i mort es confonen i que tant és una entrada perfecta a l'obra de Nesbø com una joia sorprenent per als seus fans més fidels.

L'altre cap del fil

Andrea Camilleri

Edicions 62

Per una vegada que la Lívia aconsegueix convèncer en Salvo que es faci fer un vestit a mida, resulta que tot s'ha d'aturar perquè la víctima de l'homicidi que ha d'investigar és ni més ni menys que la modista. Quina mala sort! Com si a comissaria no tinguessin prou feina, amb els refugiats que arriben en pasteres.

Per al comissari, tot plegat esdevé un malson: si els desembarcaments d'africans són qualsevol cosa menys plàcids, escatir els motius de l'assassinat a la sastreria encara es revela més envitricollat. Sort que el destí sempre troba maneres d'ajudar-los. Al final, per lligar tots els caps en Montalbano se n'haurà d'anar ben lluny de casa.

La cuina de l'Empordanet

Diversos autors

Edicions Vitel·la

El col·lectiu de la Cuina de l'Empordanet ha presentat el llibre dels seus 25 anys d'història. El tom, se centra en la cultura gastronòmica de l'Empordanet, recollint un llegat històric que s'inicia en la dècada dels anys 70 i que arriba fins a l'actualitat. També s'hi redescobreix la figura de l'escriptor Josep Pla i la seva relació amb l'Empordanet, s'hi fa un repàs dels productes que formen part de la gastronomia empordanesa i es parla del paisatge i la gent de l'Empordà i del fet que la cuina empordanesa hagi mantingut la seva essència malgrat l'arribada del turisme.

L'agrupació la Cuina de l'Empordanet està format per un grup ample de professionals de la cuina i de la restauració que tenen l'objectiu de fer difusió de la cuina del Baix Empordà.

La cuina de la Costa Brava i el Pirineu de Girona

Jaume Fàbrega

Viena Edicions

El receptari, amb més de més de dos-cents plats «preparats» per Jaume Fàbrega, permet coneixer tota mena de propostes a mig camí entre la tradició i la modernitat d'una cuina tan original com inclassificable, però farcida, macerada o amanida amb olors i gustos que viuen en la memòria col·lectiva i que resulten del tot genuïns. També inclou apèndixs que giren al voltant dels vins i les rutes gastronòmiques, les DO i les IGP, i un llistat de campanyes, jornades i festes gastronòmiques.

Nascuts per ser breus

Toni Mata

La Galera

I si l'única manera de controlar la sobrepoblació mundial fos llaurar suburbis sencers, habitants inclosos?

Al cel, un comptador indica que la població mundial està a punt d'arribar al seu límit, els 10.000 milions. Tothom treballa de pressa perquè saben que el suburbi menys productiu serà llaurat de dalt a baix. Tothom serà anihilat. L'única manera de fugir per sempre de la llaurada i deixar de ser un Breu és convertir-se en un Etern i entrar a Ciutat Eterna, on es pot perllongar la vida indefinidament injectant-te una cura.

En Hunter creu que ha trobat una escletxa per resistir les llaurades i infiltrar-se a la ciutat, tot destruint un sistema que els condemna a ser esclaus o adob.

Nascuts per ser Breus, Premi Joaquim Ruyra 2019 de narrativa juvenil, és una distopia que ens situa en una societat cruel però reconeixible. Una història coral on els personatges s'han d'enfrontar a dilemes morals que els posaran a prova. Podran canviar el món o els passarà pel damunt?

La crida del bosc

Jack London

L'altra tribu

La vida tranquil·la i relaxada del Buck, un gos domèstic que ha nascut en una casa benestant, canvia radicalment d'un dia per l'altre quan uns buscadors d'or sense escrúpols el segresten de la casa del jutge Miller a Califòrnia i se l'emporten a les terres inhòspites i glaçades de l'Àrtic. El negoci de l'or exigeix gossos forts i intel·ligents com ell, capaços d'arrossegar els trineus. Comencen així una colla de dramàtiques aventures i, a poc a poc, el Buck sentirà néixer en ell l'instint que el crida cap al bosc, cap als llops, cap als seus germans salvatges.

La promesa de Julia

Blue Jeans

Editorial Planeta

Quan la Julia comença a estudiar Criminologia a la universitat, un dels seus professors percep de seguida que la intel·ligència de la jove destaca per sobre de la dels altres i decideix plantejar-li un controvertit exercici: analitzar el cas de Pedro Juncosa, un psicòleg que va morir penjat cinc anys enrere. Tot sembla indicar que aquell home es va treure la vida, però l'opinió del professor i les posteriors recerques que fa li generen molts dubtes a la Julia. Realment va ser un suïcidi? Què queda d'aquell crim si no va ser una mort voluntària?

Aquest nou cas altera, sense desitjar-ho, tot el que la noia té al seu voltant, inclosa la seva història d'amor. A més, el seu inseparable amic Emilio coneix a la universitat a una estranya jove que li recorda a Aurora, la noia invisible, qui amaga un complicat passat. I Vanesa, que s'ha recuperat completament i treballa ara a l'hotel dels seus pares, rep una visita inesperada que li complicarà l'existència.

La mort torna a sacsejar la vida de la noia de la ment meravellosa. Set sospitosos. Amistats perilloses. Amors. Desenganys. Mentides. I girs impredictibles. El joc ha començat.

La promesa de Julia és el desenllaç de la Trilogia La noia invisible, que compta primer amb els llibres La noia invisible i El puzle de cristal.

Un estiu diferent

Jenny Han

Fanbooks

La Belly mesura la vida en estius. Els hiverns només serveixen per comptar les setmanes que falten per arribar al mes de juny i marxar a la casa de la platja amb la Susannah, la millor amiga de la mare, i els seus fills, en Jeremiah i en Conrad. En Jeremiah és com un germà per a ella. En Conrad és el seu amor de sempre. Un amor impossible. Però aquest estiu és diferent. Ella ha canviat, i descobreix que atreu les mirades dels nois. En Jeremiah i en Conrad s'enfaden per qualsevol cosa. I la Susannah i la mare es comporten d'una manera estranya. Aquest estiu potser serà l'últim. O el primer.

Festival

Eloi Fortuny

La Galera

El primer estiu de la seva majoria d'edat, el Bru guanya en un concurs de ràdio una entrada per anar al llegendari festival de rock de la costa catalana. Allà coincidirà amb la Duna, un amor platònic de l'escola que, més d'un any enrere, va desaparèixer a meitat de curs sense deixar rastre.

Imprevisible de mena, no es presenta a l'hora i lloc de la cita, però el Bru aquella nit coneixerà la Zoe, una australiana de pares catalans amb mil històries per explicar. Mentre es va desenvolupant la nit, entre concerts i converses, el Bru descobrirà que hi ha dies ­i nits que contenen una vida sencera.

El mensaje de Pandora

Javier Sierra

Editorial Planeta

Sempre que un dogma cau, un nou món neix. El dia que Arys va complir divuit anys va rebre aquesta estranya carta. Li va arribar des d'Atenes embolicada en paper i havia de llegir-la immediatament. Escrita en circumstàncies excepcionals, en ella, la seva tia evoca l'últim viatge que van fer juntes pel sud d'Europa i li confia un secret que feia temps que guardant-se: que els antics mites amaguen la clau per a comprendre l'origen de la vida, les malalties i fins i tot el nostre futur.

El Enigma De La Habitación 622

Joël Dicker

Alfaguara

Una nit de desembre, un cadàver jeu en el sòl de l'habitació 622 del Palace de Verbier, un hotel de luxe als Alps suïssos. La recerca policial no arribarà mai a bon port i el pas del temps farà que molts oblidin el succeït. Anys més tard, l'escriptor Joël Dicker arriba a aquest mateix hotel per a recuperar-se d'una ruptura sentimental. No s'imagina que acabarà investigant el vell crim, i no ho farà sol: Scarlett, la bella hoste i aspirant a novel·lista de l'habitació contigua, l'acompanyarà en la recerca mentre intenta aprendre també les claus per a escriure un bon llibre.

Què va succeir aquella nit en el Palace de Verbier? És la gran pregunta d'aquest thriller diabòlic, construït amb la precisió d'un rellotge suís. Joël Dicker ens porta finalment al seu país natal per a narrar-nos una recerca policial en la qual es barregen un triangle amorós, jocs de poder, traïcions i enveges en una Suïssa no tan tranquil·la, on la veritat és molt diferent de tot el que hàgim imaginat.

Tornhill. Orfenat de noies.

Pam Smy

Blackie Books

L'orfenat de noies Thornhill no és un orfenat qualsevol: qui hi entra pot acabar sentint calfreds i passar-hi una mica de por. Però no pels fantasmanes sinó de les nenes que dormen al teu costat. En canvi, l'amistat pot ser que no te la donin aquelles amb qui convius sinó les que llegiran el teu diari molts anys després.

Manifiestamente anormal

Max

La Cúpula

Un personatge emprenyat serveix al dibuixant per expressar en un còmic els sentiments que li genera el confinament. Després de tres setmanes tancat, en Max va començar a crear el llibre que no és només una protesta contra el lema "Tot anirà bé", sinó també una reflexió sobre les capacitats de l'humor per superar mals moments.

Bone. Integral

Jeff Smith

Astiberri

El còmic Bone comença quan tres cosins (Fone Bone –fan de Moby Dick i amb un valor inversament proporcional a la seva alçada–, Phoney Bone –la seva avarícia és la causa de molts dels problemes dels tres cosins– i Smiley Bone –obstinat a veure sempre el costat positiu de les coses–), expulsats de Boneville, es perden en un enorme i desconegut desert. Cadascun pel seu costat aconsegueix arribar a una profunda vall boscosa poblada per meravelloses i aterridores criatures.

Mentre tracta de trobar als seus cosins, Fone Bone s'ensopegarà amb una noia bella i valenta anomenada Thorn, l'àvia Ben, un misteriós drac vermell i les amenaçadores 'mostrorratas'. Després de diversos incidents, els tres cosins es reuniran a la ciutat de Barrelhaven, aliens a la conspiració que es teixeix entorn d'ells i sense adonar-se que les seves aventures no han fet més que començar.

Hit-Girl in Hollywood

Kevin Simth i Pernille Ørum

Panini

El director de cinema i guionista de còmics Kevin Smith i la il·lustradora Pernille Orum barregen en aquesta ocasió a l'adolescent assassina Hit-Girl amb el món del setè art i la màxima expressió de fama i glamour, Hollywood. Hit-Girl s'assabenta que estan rodant una pel·lícula sobre la seva vida i no li agrada com queda. A partir d'aquí, no es pot esperar res més que no sigui un bany de sang.

Que no t'expliquin contes!

Natza Farré i Gala Pont

Amsterdam

Natza Farré segueix amb la tasca que va iniciar amb el seu primer llibre, "Curs de feminisme per microones", amb el seu darrer títol. Però aquest cop vol fer-ho des de la base: educant a les més petites i petits en el criticisme i el pensament propi. Comptant amb les il·lustracions de Gala Pont, Farré recupera els contes coneguts per totes, sovint condicionants i alliçonadors d'èpoques pretèrites, i els adapta als valors feministes, basats en la igualtat, el respecte i la no discriminació. Així, trobarem a un Hansel i una Gretel que es barallen contínuament, com a germans reals (qui es creu que dos germans es puguin perdre al bosc i ficar a tants embolics sense dir-se el nom del porc?) i a una Ventafocs amb els peus grossos (per què ha de tenir la princesa uns peus delicats? I menys havent de portar aquelles sabates de tacó!). El que no trobarem serà bruixes, que no han existit mai.

Tots els colors de l'amor

Alba Castellví

Bindi Books

La Clara té una família molt gran, i això està molt bé. Però la Clara també té un germà petit i això ja no ho està tant, de bé, perquè en Roc és un aixafa guitarres.

Un matí la Clara baixa al parc de sota casa i coneix a una pintora estrafolària. La nena se sent molt atreta pels misteriosos quadres que pinta l'artista i cada dia baixa al parc a visitar-la. Gràcies a aquesta nova amistat, la Clara aprendrà a connectar amb els seus sentiments, imaginarà de quin color són els seus amors i descobrirà que si estimem a moltes persones, el nostre amor es fa més gran i més acolorit!

Una dolça història que apropa a grans i petits en l'art d'estimar.

Avis, piranyes i altres històries

Rocio Bonilla

Animal Llibres

En Nico i l'avi Roderic van a pescar plegats, comparteixen moments de lectura, parlen d'art, passegen amb bicicleta i fan els deures de matemàtiques. Tot això quan no fugen d'un munt de piranyes, és clar!

Amb els avis i les àvies, aprenem, ens divertim, ens emocionem i traspassem afectes i complicitats de generació en generació. Una mirada plena d'humor i tendresa sobre la relació entre nets i avis.

Estimat monstre

Lluis Prats

La Galera

Una novel·la amb un tema de fons molt actual: l'assetjament escolar. L'amistat més inesperada pot ajudar-te a superar les teves pors.

L'Abel és un nen poruc que quan parla s'entrebanca. Una tarda al tornar de l'escola, els tres nois que l'assetgen el fan entrar al casalot ruïnós que s'aixeca al costat de casa seva. La gent del poble diu que allà viu el monstre més espantós i horrible del món, encara que ningú no l'hagi vist mai. L'Abel descobreix que aquest suposat monstre es diu Gabriel, un jove desproporcionadament gegantí a causa d'una malaltia, i des d'aquell dia quedarà lligat al monstre i la seva amistat s'anirà enfortint amb el temps. El Gabriel ajudarà l'Abel a vèncer les seves pors i li farà descobrir que res és impossible i que tots els somnis es poden complir. El que no sap l'Abel és que el Gabriel també oculta un secret que li ha impedit poder sortir al carrer durant els darrers vint-i-cinc anys.

Estimat monstre és el 57è premi Josep M. Folch i Torres de novel·la per a nois i noies.

El meu primer hortet

Emmanuelle Kécir

Cossetània Edicions

Al seu interior hi ha tots els trucs i consells per crear un primer hortet al jardí o damunt d'un balcó. Així mateix s'hi troben les respostes a moltes preguntes: Com crear un hort? On instal·lar-lo? Com preparar la terra? Com sembrar? I això no és tot, una guia d'observació t'espera per aprendre a triar els fruits i les verdures fàcils de cultivar i com associar les plantes per atreure les bestioles beneficioses per al jardí i allunyar els paràsits.

El venedor de felicitat

Davide Cali

Libros del Zorro Rojo

Ning-ning! Ha arribat el senyor Colom, el venedor de felicitat. I vostès es preguntaran: «La felicitat es ven?» I tant que sí, en pot petit, gran o de mida familiar. Tots els veïns reconeixen el soroll de la seva camioneta espetegant i surten a la porta a rebre el persuasiu venedor. Hi ha qui compra un pot de felicitat per compartir amb els amics; altres, un embolicat en paper de regal per Nadal, per repartir entre els seus fills, pels seus nets€ La felicitat no admet descomptes. És bo tenir sempre un potet de reserva, encara que sigui petit. El venedor de felicitat truca a la porta dels incrèduls, dels artistes, de les dones grans. Qui podria resistir-s'hi?

El meu amic extraterrestre

Rocio Bonilla

Beascoa

Un nen extraterrestre ha arribat d'intercanvi a l'escola d'en Tomás. El pobre no entén massa bé com funcionen les coses a la Terra i se sorprèn constantment d'alguns comportaments, com aquell dia al pati que un nen més gran intimidava un de petit perquè li donés el seu entrepà, o aquell altre que els amics d'en Tomás reien d'un company que jugava amb les nenes...

Ingenu, l'extraterrestre pregunta tota l'estona a en Tomàs el perquè d'aquests comportaments. Però que empipador, aquest extraterrestre! Per què això? Per què allò?... Per què pregunta tantes coses el seu amic? En Tomàs ja té ganes que se'n torni al seu planeta! Les coses sempre han estat així aquí, i no hi ha res a fer per canviar-les... O potser sí?

Podria en Tomàs canviar les coses si s'ho proposés?

Casa teva, casa meva

Marianne Dubuc

Joventud

Al carrer de les Galetes, número 3, estan preparant una festa. Avui és l'aniversari del Conillet! Tots els veïns hi estan convidats. A casa dels Eriçons, de les Guineus, a totes les cases es preparen per passar un dia molt especial.

En aquest llibre de gran format, es convida al lector a observar la vida quotidiana de diferents famílies que viuen en el mateix edifici. El text només narra la història de la família Conill, però el lector pot entretenir-se a observar, en cada pis, la vida dels veïns plena de detalls sorprenents.