Strenes: plena ocupació enmig de la COVID

El Festival Strenes de Girona, que s'havia de celebrar del 28 de març al 3 de maig, però que finalment s'ha fet aquest mes de juliol, tanca la seva vuitena edició amb «pràcticament» un 100% d'ocupació. Malgrat l'alerta de rebrots i de possibles confinaments, els vuit concerts que el festival tenia programats s'han pogut dur a terme i han acollit a unes tres mil persones. La majoria d'entrades s'havien venut el mes de desembre de l'any passat, quan es va presentar l'edició original del festival.

Tant els Blaumut com Miki Núñez, que van actuar dues vegades, així com la jove cantant Suu i els Sopa de Cabra, van exhaurir les entrades pels seus concerts. Pel festival també hi han passat Mala Rodríguez i The Buzz Lovers, grup tribut als 25 anys de Nirvana. En tots els casos, l'Strenes ha servit als artistes per fer els seus primers recitals després de mesos de confinament, on han pogut presentar els treballs que molts d'ells havien presentat tot just abans de declarar-se l'estat d'alarma. El festival s'ha cenyit a les normes d'higiene i de seguretat: hi havia dues butaques de distància entre les localitats i els assistents hi havien d'accedir en tres tandes, per tal d'evitar aglomeracions.

En el marc de les cancel·lacions d'esdeveniments culturals en altres ciutats a causa dels rebrots, els organitzadors del festival han volgut remarcar que l'Strenes «demostra» que els concerts amb mesures de seguretat «són espais segurs». Des del festival també han agraït tant al públic com als artistes el «suport» i la «complicitat» que han demostrat durant les tres setmanes de concerts.

A més, els organitzadors també asseguren haver donat feina «a més de cent persones del món de la cultura», que ha estat un dels més afectats per l'esclat de la pandèmia. Grups com Fangoria o Koers, que en un principi entraven a la programació del festival, no hi han acabat participant. Tampoc hi ha actuat La Casa Azul, tot i que el grup barceloní sí que va participar en el concert en streaming que es va fer a l'abril.