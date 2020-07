La Consueta de Sant Jordi torna divendres a la Catedral de Girona

El confinament per la pandèmia de la covid-19 va fer ajornar, el passat mes d'abril, la Consueta de Sant Jordi, que des de fa quatre anys es representa a la Catedral de Girona. Amb motiu de la celebració, aquest dijous, de la festa del llibre d'estiu, el Capítol de la Catedral ha reprogramat l'espectacle per al proper divendres 24 de juliol. Hi haurà dues funcions: a les 19 h i a les 22 h. Aquesta serà la quarta edició de la Consueta de Sant Jordi, un espectacle basat en un text mallorquí de l'època medieval (segle XVI) d'origen desconegut.

Les entrades són gratuïtes, però cal descarregar-les a través del web www.catedraldegirona.cat. Enguany, com a mesura de prevenció, hi haurà la possibilitat d'adquirir entrades de forma individual o per grups de convivència.