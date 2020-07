Mariàngela Vilallonga: «Vull felicitar tot el sector cultural que ha sabut sortir airós d'aquest confinament»

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, considera que "tot el sector cultural ha sabut sortir airós d'aquest confinament", tant l'àmbit privat que "ha gosat altre cop oferir cultura", com el sector públic. En una entrevista a Ser Catalunya aquest dimarts, ha celebrat haver "revertit" les prohibicions inicials d'esdeveniments culturals i ha reconegut que "hi ha moments en què es frega" l'estigmatització de la cultura. "Hem lluitat perquè no sigui la darrera en desconfinar-se, i hem de fer que no sigui la primera en confinar-se quan hi hagi un altre rebrot", ha apuntat. Pel que fa als cinemes, Vilallonga considera que els plans de desconfinament adoptats "s'han d'adaptar a la nova situació", i "ningú sap si en vindrà una de nova".

Preguntada sobre la "incongruència" que poguessin obrir bars i restaurants i no esdeveniments culturals, Vilallonga ha dit: "És el que hi ha. Hem intentat revertir aquesta situació i ho hem aconseguit". La titular de Cultura ha explicat que la fórmula "no obstant" que hi havia a la resolució de les restriccions ha permès trobar una "escletxa" per establir uns criteris que permeten que els Ajuntaments demanin celebrar algunes activitats culturals en una situació d'excepcionalitat.

"Els Ajuntaments havien de fer la seva feina. Hem estat reunits tot el cap de setmana amb el sector cultural", ha assenyalat Vilallonga.

En referència a les "sensacions que la cultura és la primera en confinar-se", la consellera ha expressat que "a vegades un pantaló que és negre es veu gris, la vida és molt complicada i en situació de pandèmia tot es fa complicat accentuadíssim".

Vilallonga ha reiterat que el sector cultural "és responsable, fa tots els deures i compleix amb tots els requisits".