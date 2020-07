Irene Solà i Rafel Nadal segueixen al capdavant de les vendes en català a les portes del Sant Jordi d'estiu

'Canto jo i la muntanya balla' (Anagrama), d'Irene Solà, i 'Mar d'estiu' (Univers), de Rafel Nadal, han liderat les vendes en català en ficció i no ficció, respectivament, la setmana del 13 al 19 de juliol, a només quatre dies pel Sant Jordi d'estiu, segons dades de Libridata, una plataforma digital que enregistra la venda diària de llibres a més de 150 punts de Catalunya, entre llibreries i grans superfícies. 'El enigma de la habitación 622' (Alfaguara), de Jöel Dicker, en ficció, i 'Así están las cosas' (Roca), de Gonzalo Boye, en no ficció, són els més venuts en castellà a Catalunya. Pel que fa a infantil i juvenil, el més venut en català és 'Pippi Calcesllargues' (Kokinos), d'Astrid Lindgren.

Si ens centrem en les vendes de ficció en català, segueixen al llibre d'Irene Solà, 'L'enigma de l'habitació 622' (La Campana) de Joël Dicker; 'L'espia del Ritz' (Columna) de Pilar Rahola; 'Boulder' (Club Editor) d'Eva Baltasar i 'Atrapa la llebre' (Edicions del Periscopi), de Lana Bastasic. També formen part de la llista les darreres obres de Laia Aguilar, Sally Rooney, Patti Smith, Gemma Ruiz i Care Santos.

Sobre la no ficció en català, després de 'Mar d'estiu', els més venuts són 'Aquí no hem vingut a estudiar' (Arpa), d'Enric Juliana; 'Dones valentes' (Ara Llibres), de Meritxell Freixas; 'A propòsit de no res' (Alianza) de Woody Allen, i 'Una forta abraçada' (Rosa dels Vents), de Sandro Rosell. També formen part de la llista dels més venuts autors com Josep Rull, Josep Costa, Yuval Noah Harari, Roger Pera i Toni Cruanyes.

'El enigma de la habitación 622' (Alfaguara) de Jöel Dicker, a més d'estar en la segona posició de les vendes de ficció en català, lidera la ficció en castellà. El segueixen 'La madre de Frankenstein' (Tusquets), d'Almudena Grandes; 'La chica de nieve' (Suma de letras), de Javier Castillo; 'La nena' (Alfaguara), de Carmen Mola, i 'Reina Roja' (Ediciones B), de Juan Gomez-Jurado.

En no ficció en castellà, després de 'Así están las cosas' (Roca) de Gonzalo Boye, els més venuts són el novè volum de 'Cuaderno Blackie Books' de diversos autors; 'El infinito en un junco' (Siruela), d'Irene Vallejo; 'A propósito de nada' (Alianza), de Woody Allen, i 'Rabietas' (Urano), de Miriam Tirado.



Infantil i juvenil

Pel que fa a infantil i juvenil, els més venuts en català són 'Pippi Calcesllargues' (Kokinos) d'Astrid Lindgren i 'Mic. El drac sense foc' (La Galeria), de diversos autors. En castellà, al capdavant de la llista destaquen 'Juegos del hambre. Balada de los pájaros cantores y serpientes' (RBA), de Suzanne Collins i 'Elegida para la final' (Montena), de Martina D'Antiochia.



Recomanacions i novetats

Des del Diari de Girona, us proposem setanta llibres, entre els quals trobareu escriptors consagrats, d'altres de novells i una selecció d'autors gironins, entre els quals alguns col·laboradors d'aquest diari.