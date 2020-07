María Pagés inaugura avui la primera edició virtual del Festival de Peralada

La bailaora sevillana María Pagés serà la responsable aquesta nit d'inaugurar Peralada Livestream, la versió del Festival de Peralada per temps de pandèmia amb la qual l'organització ha volgut resistir enfront de les limitacions i conseqüències del coronavirus. Pagès ha creat per a l'ocasió l'espectacle Entrem al jardí i serà la primera a enarborar la resiliència de la cultura en una època d'adversitats majúscules. Pagés serà així la primera a viure aquest Peralada Livestream, en el qual les actuacions es retransmetran en directe a través d'internet.

En la seva nova proposta, la bailaora es fixa en la poesia de Fray Luis de León, San Juan de la Cruz o Mario Benedetti per traçar un camí dramatúrgic basat en les lletres i la dansa. Dues veus femenines, una guitarra, un violoncel, un violí i una percussió l'acompanyen en aquesta coreografia flamenca d'una hora de durada.

Els espectacles de l'edició d'aquest any de la cita cultural, dividits en dos escenaris dels jardins del Castell de Peralada, compten amb un aforament molt reduït, tot just un centenar de persones en aquest cas, per poder mantenir la distància de seguretat i seguir totes les recomanacions de les autoritats sanitàries. L'espectacle es podrà seguir en streaming, a partir de les 22 h i de forma gratuïta, a través del web del festival ( www.festivalperalada.com)

Moltes de les propostes estan concebudes com a nit temàtica, en aquest cas dedicada a la cultura amb la col·laboració d'Abertis, però hi haurà altres dirigides al sector sanitari o al del turisme. A més, aquesta edició 2020 inclourà debats com el que la soprano Sondra Radvanovsky i el cantant Rufus Wainwright, que aquest estiu havien d'actuar per separat a l'edició cancel·lada, oferiran demà dijous, un diàleg sobre la figura operística de Prima Donna, o el que protagonitzarà María Pagés aquest divendres, centrat en l'afectació de la pandèmia a esdeveniments culturals i festivals. L'artista andalusa dialogarà en aquesta trobada, que també es podrà seguir a través de la xarxa, amb el baríton Carlos Álvarez i el director d'orquestra Josep Pons per plantejar escenaris de reinvenció del sector.

Programació de luxe

Aquesta edició del Festival de Peralada adaptada a les circumstàncies continuarà aquest dissabte amb l'artista plàstic Santi Moix i l'Orquestra Simfònica del Liceu, dirigida per Josep Pons, que protagonitzaran un concert-perfomance dedicat al personal sanitari. El cantant i compositor Alfonso de Vilallonga tornarà a Peralada el 27 de juliol acompanyat per Pau Figueres, Juan Pastor, Rita Payes i Iannis Obiols, per a l'estrena del seu treball Hors de saison, amb què retrà tribut al sector turístic.

L'església del Carme acollirà dos concerts, el primer el 28 de juliol amb el tenor David Alegret, acompanyat al piano per Rubén Fernández Aguirre, que estrenarà Canticel, un homenatge a Josep Carner en el 50è aniversari de la seva mort. D'altra banda, les parets de l'església presenciaran la veu del baríton malagueny Carlos Álvarez, que actuarà amb un recital inèdit el 30 de juliol. L'última de les actuacions, el 31 de juliol, estarà protagonitzada pel pianista i compositor francès Chassol.