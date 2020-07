El projecte Hostal Càntut clou «amb gran èxit» la seva primera edició

El projecte Càntut ha tancat amb gran èxit l'Hostal Càntut, la nova iniciativa que ha tingut lloc aquest mes de juliol a la terrassa del Restaurant Can Selvatà de Cornellà del Terri, segons va informar ahir l'organització. L'esdeveniment, que s'ha celebrat entre el 8 i el 17 de juliol ha constat d'un total de sis vetllades en les quals hi han participat Germà Negre (3 nits), Carles Belda i Joan Garriga, membres de Roba Estesa, i cantadors i cantadores.

Segons asseguren els organitzadors en un comunicat, la primera edició d'aquesta proposta ha obtingut «una molt bona acollida per part del públic», que ha exhaurit les entrades dels sis sopars cantats. També destaquen com a clau de l'èxit «la gran participació per part dels assistents, d'edats i procedències diverses, que n'han estat plenament protagonistes».

Hostal Càntut va néixer amb el propòsit de «trobar espais i moments per cantar en comunitat, recuperar l'esperit d'aquells hostals i tavernes on es reunien els homes per beure, menjar i cantar, i fer viu el repertori popular i de tradició oral de casa nostra», seguint la línia iniciada amb el festival engegat l'any 2016 i que té lloc a Cassà de la Selva