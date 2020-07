Xavier Calvet torna a pujar a l'escenari aquest vespre dins el cicle Notes al Parc

Molt actiu durant els mesos de confinament a través de les xarxes socials, en el marc del que es va donar a conèixer com «La cultura a casa», Xavier Calvet tornarà finalment a pujar damunt un escenari aquest vespre a partir de les 20 h a la plaça de les Botxes de La Devesa de Girona, dins el cicle de concerts gratuïts Notes al Parc. Ho farà per presentar Crosswinds, el seu segon treball en solitari al marge dels Bullitt i Jamie 4 President, els seus altres dos projectes, després de Firebird (2017).

«Com a concert oficial, aquest serà el primer després del confinament, que va ser molt dur perquè moltes actuacions que teníem previstes van caure i la gira d'estiu va quedar en res. En aquest sentit estic molt content perquè ens hagin obert les portes. A més, em fa molta il·lusió actuar a La Devesa, un espai que el conec des que era petit i on m'agrada passejar», assegura el músic ganxó.

Molt influenciat per bandes com Teenage Fan Club, Gigolo Aunts o cantautors de la talla de Josh Rouse o Jack Johnson –de qui va poder ser teloner l'estiu de 2018 al festival de la Porta Ferrada–, Calvet reconeix que la seva és una proposta banyada d'optimisme. «Sempre he fet i compost música amb un punt positiu, sovint perquè és el que necessito jo també. Al final, com a músic intentes donar sortida a allò que t'agradaria escoltar o allò que creus que t'alegraria el dia. Quan vaig llançar el disc no en tenia ni idea de la pandèmia, però tant de bo en el meu concert es generi una mica de lluminositat i els espectadors puguin veure el sol entre els núvols», explica sobre la seva proposta musical, que en cap cas pretén ser «terapèutica».

La crisi al sector cultural

En un moment en el qual el món de la cultura passa per un dels moments més agredolços dels darrers anys, vivint amb una permanent situació d'incertesa, es fa difícil pensar en concerts futurs o noves gires, especialment en sales. «Els promotors i les sales treballen en programacions per la tardor sense saber si realment es podran fer. La incertesa és tan gran que es tracta de viure el dia a dia. Jo he vist molt clar que la manera de viure que tenia ha quedat congelada per un temps. I com jo molts altres companys del món de la música, incloent-hi tècnics de so, de llum o la gent dels estudis de gravació», reconeix Xavier Calvet, que per aquest estiu té previst un segon concert, el 8 d'agost amb Nil Moliner, al festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.