«Fang, polls, fam, set i por; això és el que és la guerra»

L'escriptor i periodista Víctor Amela va presentar ahir a Girona Ens van robar la joventut, un llibre que s'endinsa en les històries personals de diversos «biberons» que van ser obligats a combatre a l'Ebre contra les tropes franquistes durant la Guerra Civil Espanyola. L'acte, organitzat per la Llibreria 22 i celebrat a la plaça Jordi de Sant Jordi, va comptar amb la participació d'Albert Soler, periodista de Diari de Girona. «Avui escolto molta gent que diu que li han robat la primavera per culpa de l'epidèmia. Si pensen que quedar-se a casa mirant la televisió ha estat un robatori, que llegeixin aquest llibre, que s'imaginin amb encara no 18 anys en una trinxera sense saber si tornaran a casa. Més que un robatori allò va ser un atracament», va dir Soler.

«Això que els poderosos enviïn els febles a patir per ells és tot un clàssic. Va passar a la Guerra Civil, per part dels dos bàndols i a Girona, de fet, en tenim un bon record. Álvarez de Castro, el gloriós defensor de Girona, va sacrificar milers de ciutadans, entre ells nens, dones i vells, per retardar una presa de la ciutat que era inevitable», va defensar el periodista per referir-se als protagonistes del llibre. «Sense arribar a aquests extrems, però perquè quedi clar que el poder es val sempre dels mateixos, només cal recordar el referèndum de l'1 d'octubre. Durant setmanes, els governants van instar els ciutadans de bona fe a anar a defensar les urnes, una expressió que ja denota la possibilitat que hi hagi batusses. Famílies amb nens van fer cas, tot mentre els líders s'ho miraven per la televisió o fugien en cotxe cap a Bèlgica», va continuar Soler, per concloure que «els ciutadans no n'aprendrem mai i sempre serem utilitzats».

Soler no es va estalviar ni un elogi per Víctor Amela, «un gran periodista i escriptor per una raó fonamental, la passió que hi posa». «És rigorós, honrat i escriu molt bé, qualitats que el fan triomfar en aquest ofici. Però la passió que hi posa és el que fa que destaqui per sobre dels altres. No es limita a investigar i a transcriure el que ha trobat. En Víctor hi posa tanta passió, en el que fa, que hi acaba posant amor», va afegir.

Al seu torn, l'autor de l'obra, publicada en català per Rosa dels Vents i en castellà per Plaza & Janés, va afirmar que una de les coses que volia explicar amb aquest llibre «és que les guerres són una merda, l'èpica és mentida. Fang, polls, fam, set i por. Això és el que és la guerra. I justament és el que em van explicar els protagonistes, que enguany fan 100 anys. Aquells nois estaven a casa seva somiant a tenir la vida pròpia d'un jove de 17 anys i van rebre una carta que els deia que havien d'anar a la força a lluitar al front».