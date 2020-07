Girona celebra un Sant Jordi atípic amb mascaretes, circuits a les parades i els llibreters pendents de la pluja

Girona celebra aquest dijous a la tarda un Sant Jordi atípic amb les mesures de seguretat obligades per la pandèmia de la covid-19. A partir de les quatre de la tarda, les llibreries han muntat les parades a la plaça Independència, on s'hi estaran fins a les onze de la nit. Tot i no ser el 23 d'abril, aquest 23 de juliol els llibreters també estan pendents de la pluja, que cap a les cinc ha amenaçat amb deslluir el Dia del Llibre i de la Rosa. De mica en mica, l'afluència de compradors s'ha anat animant. Tot ells amb la mascareta obligatòria. Al voltant de les parades, un circuit de tanques ha marcat el recorregut per evitar aglomeracions i a cada estand hi ha gel hidroalcohòlic imprescindible per remenar els llibres.

Compradors amb mascareta