Irene Solà i Rafel Nadal segueixen al capdavant de les vendes en català

Canto jo i la muntanya balla (Anagrama), d'Irene Solà, i Mar d'estiu (Univers), de Rafel Nadal, segueixen liderant les vendes en català en ficció i no ficció, respectivament, la setmana del 13 al 19 de juliol, quan faltaven quatre dies pel Sant Jordi d'estiu, segons dades de Libridata. Pel que fa a infantil i juvenil, el més venut en català és Pippi Calcesllargues (Kokinos), d'Astrid Lindgren. El enigma de la habitación 622 (Alfaguara), de Jöel Dicker, en ficció, i Así están las cosas (Roca), de Gonzalo Boye, en no ficció, són els més venuts en castellà a Catalunya. LibriData és una plataforma digital online que enregistra la venda diària de llibres a més de 150 punts de Catalunya, entre llibreries i grans superfícies.

Pel que fa a ficció en català, segueixen al llibre d'Irene Solà, L'enigma de l'habitació 622 (La Campana) de Joël Dicker; L'espia del Ritz (Columna) de Pilar Rahola; Boulder (Club Editor) d'Eva Baltasar i Atrapa la llebre (Edicions del Periscopi), de Lana Bastasic. També formen part de la llista les darreres obres de Laia Aguilar, Sally Rooney, Patti Smith, Gemma Ruiz i Care Santos.

Sobre la no ficció en català, després de Mar d'estiu, els més venuts són Aquí no hem vingut a estudiar (Arpa), d'Enric Juliana; Dones valentes (Ara Llibres), de Meritxell Freixas; A propòsit de no res (Alianza) de Woody Allen, i Una forta abraçada (Rosa dels Vents), de Sandro Rosell. També formen part de la llista Josep Rull, Josep Costa, Yuval Noah Harari, Roger Pera i Toni Cruanyes.



Incertesa a Barcelona

Les llibreries de Barcelona van viure la vigília del Sant Jordi d'estiu com un dia «normal» dels últims dos mesos de represa. I avui l'encaren també com un dia «normalíssim» i «desinflat», segons el llibreter de Laie, Lluís Morral, ja que han decidit finalment no posar una parada a l'exterior ni portar autors que signin llibres. Segons el Gremi de Llibreters, més d'una setantena de llibreries han demanat el permís per posar una parada davant o al xamfrà del local, un aval que està pendent del Procicat. Moltes editorials, llibreries o els mateixos autors han anul·lat les signatures tradicionals del Dia del Llibre, tot i que en alguns casos com la Documenta mantenen amb cita prèvia alguns escriptors. «Hem decidit que Sant Jordi no existeix, s'han perdut les dues oportunitats que hi havia, i celebrarem santa Brígida, que és el que realment és demà», explicava ahir el llibreter de Documenta, Eric del Arco. Al seu parer, la proposta de la Cambra del Llibre al Passeig de Gràcia s'havia gestionat de manera «excepcional», però l'alternativa de posar una parada davant no els ha convençut. «Implicava moure motos o anar a un xamfrà i hi havia obstacles. La llibreria és la festa, estem tots els dies de l'any», va afegir del Arco.