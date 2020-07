L'estrany substitut de sant jordi

Parades en espais determinats que tindran l'accés limitat per no crear aglomeracions, mascareta obligatòria, dispensadors de gel i la certesa que aquest Dia del Llibre està pensat amb tota la bona voluntat del món però, ni de bon tros, no s'assemblarà al Sant Jordi de sempre, i que en aquest estrany 2020 vam viure des de casa. Amb aquest panorama s'afronta avui a Girona i en altres localitats una celebració atípica d'aquesta diada.

Autors, editorials i llibreries es van quedar amb el gènere a les mans quan, a mitjan març, ens van confinar. En les darreres setmanes, de forma tímida, el món del llibre ha anat tornant al costat dels lectors, per oferir tant aquelles novetats que no van tenir temps de fer camí com les que es van quedar a la impremta. I, entre totes, fan un bon gruix. En aquestes pàgines proposem alguns dels títols més rellevants. No cal ni dir que el món editorial, sempre atent a la realitat, està fent de la pandèmia un dels seus grans actius.