Els llibreters confien recuperar un 30% del que venen en un Sant Jordi habitual

Els llibreters catalans celebren la resposta que tot el sector ha tingut en aquest Sant Jordi d'estiu i esperen que serveixi per mitigar el cop que va suposar haver de suspendre la diada del 23 d'abril. Tot i això, la presidenta del gremi, Maria Carme Ferrer, explica que "si es ven molt", podran cobrir un 30% del que fan habitualment en un Sant Jordi. Ferrer assenyala que els darrers mesos han notat un increment de vendes en relació a juny i juliol de l'any passat, però deixa clar que "és molt difícil salvar un Sant Jordi". La presidenta del Gremi de Llibreters també s'ha felicitat per la quantitat de gent que regala llibres. "Ens pensàvem que la gent compraria per ell mateix, i veiem que estan regalant", celebra Ferrer.

Bones sensacions per part dels llibreters durant les primeres hores d'aquest Sant Jordi d'estiu. I és que la resposta dels clients està sent "bona", malgrat que la pandèmia ha fet canviar els plans que el gremi tenia en bona part dels municipis de Catalunya. Sense anar més lluny, a Barcelona el que havia d'emular un Sant Jordi habitual al Passeig de Gràcia, quedarà restringit al que faci cada llibreria a nivell particular. "Teníem pensada una altra cosa, però les circumstàncies són les que són", lamenta la presidenta del gremi de llibreters, Maria Carme Ferrer.

Tot plegat fa que aquest 23 de juliol tingui "poc a veure" amb el que és un Sant Jordi convencional. Especialment en relació a les vendes. I és que Ferrer calcula que en el millor dels casos podran recuperar un 30% del que fan normalment durant la diada a l'abril. Malgrat tot, la presidenta del gremi reconeix que els darrers dos mesos han vist com s'ha incrementat el nombre de vendes, especialment arran de promocionar-se aquest Sant Jordi d'estiu.

On sí que s'espera més moviment de gent és a Girona. A partir de les quatre de la tarda i fins a les onze de la nit, hi haurà instal·lades parades de llibres a la Plaça Independència. Això sí, per evitar aglomeracions, aquest any a la iniciativa hi participaran exclusivament empreses que es dediquen de manera professional a la lectura i la cultura.

Les parades de llibres s'ubicaran al centre de la plaça, on també s'hi situaran les taules per a la signatura dels escriptors i escriptores, que enguany es fa de forma compartida per part de totes les llibreries. A Barcelona, en canvi, els autors deixaran el seu llibre signat.



Molts clients "regalen llibres"

Ferrer ha assenyalat que els ha "sorprès" que molts dels clients que entren als establiments compren llibres per regalar. Des del gremi temien que el fet que el coronavirus hagi deslluït la festa podia fer que els compradors fossin els mateixos lectors. En canvi, aquelles vendes de persones que només compren per Sant Jordi sí que es donen per perdudes.

La presidenta dels llibreters catalans ha recordat que els establiments són segurs, perquè compleixen totes les mesures de seguretat. A més, destaca que "cal donar suport" a un sector que ho ha passat "especialment malament". "Vam escollir el 23 de juliol perquè creiem que no hi hauria un rebrot, i ara ens l'hem trobat de cop", lamenta.

Ferrer també ha lloat la disposició dels escriptors i dels editors en aquest Sant Jordi d'estiu. En aquest sentit ha destacat l'ajuda que els ofereixen especialment a l'hora de signar llibres. "Aquest suport i aquesta manera de treballar conjuntament tot el sector, jo no ho havia vist mai", ha assenyalat Ferrer.