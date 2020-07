Els editors celebren el «gran encert» del Sant Jordi d'estiu

El Gremi d'Editors celebrava ahir al vespre el «gran encert» de traslladar el Sant Jordi al 23 de juliol després que la pandèmia de la covid-19 impedís celebrar el dia del llibre i la rosa en la data tradicional, el 23 d'abril. El president de l'entitat i de la Cambra del Llibre afirmava a quarts de vuit del vespre que la jornada anava «molt bé», i destacava tant el transcurs de la celebració a Barcelona, on s'havia dispersat en les paradetes que una setantena de llibreries havien muntat davant de les botigues, com a Girona, on sí que s'havia pogut fer una concentració més tradicional a la plaça Independència. Dues fórmules que segons Tixis han funcionat i que demostren l'interès del públic català pels llibres i la lectura.

En el cas de Barcelona, Tixis constatava que els lectors «han optat per anar a les llibreries de proximitat», un fet que va impedir tenir les fotografies tradicionals del passeig de Gràcia i la Rambla plens de gom a gom, però que igualment va destacar com a fet positiu. Amb tot, el president del Gremi d'Editors no va voler pronosticar resultats de vendes, malgrat recordar que l'entitat ja ha advertit que «no seria com el dia de Sant Jordi». Tampoc no volia apostar per quin títol pot ser el més venut i explicava que per la informació que havia recollit, les vendes estaven essent molt repartides.

En tot cas, Tixis va apuntar que el mes de juny, quan van reobrir les llibreries, hi va haver més vendes que el mateix mes de l'any anterior, i que la tendència s'ha mantingut a principis de juliol. La jornada d'ahir dijous hauria, va afegir, per consolidar la línia ascendent, ara ja amb un públic que en molts casos té les vacances en ment. Per tot plegat, considerava que el sector havia aconseguit fer de la crisi «una oportunitat».

També Marià Marín, gerent del Gremi de Llibreters, celebrava l'afluència de «molta més gent del normal» a les llibreries amb motiu del Dia del Llibre i la Rosa respecte d'una jornada convencional de 23 juliol. Segons ell, aquest és un mes en què hi ha vacances i les compres es distribueixen molt, i en canvi ahir hi havia hagut «més gent del normal», ja al migdia, en el conjunt de Catalunya. Malgrat això, advertia que res és comparable amb cap Sant Jordi, sobretot en referència al volum de participants habitual de la Diada. I destacava que «ens ha sorprès la resposta de la gent; s'han comportat de manera molt civilitzada en fer cues amb les distàncies de seguretat».

Localitats catalanes com Igualada, Sitges, Tarragona, Manresa o la Seu d'Urgell van fer com Girona i van habilitar espais concrets perquè s'hi instal·lessin parades de llibres, encara que seguint totes les mesures de seguretat per combatre la covid-19. Barcelona i Lleida, en canvi, a causa dels últims rebrots de la malaltia, no van poder celebrar la festa d'aquesta manera i només s'hi van instal·lar algunes parades davant de les llibreries.

A Barcelona els espais interiors de les llibreries tradicionals, en els quals es van retrobar ahir autors, lectors i llibreters, van ser el principal escenari d'aquest atípic Sant Jordi «d'estiu». Si el passat 23 d'abril va ser un Sant Jordi totalment confinat i virtual, en el qual es van canalitzar les vendes per internet, el d'ahir, que pretenia rescabalar el sector i els lectors en una situació de més normalitat, es va quedar en una festa de retrobament dins de les llibreries, que va reunir llibreters i clients habituals, però que no va convertir-se en la gran commemoració oberta a tots els públics d'altres anys.